وزارة تكنولوجيا الاتصال تبقى على العمل الحضوري لمؤسسات البريد والارسال الاذاعي والتلفزى وخدمات ضرورية أخرى

أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال ، الجمعة، ان العمل الحضوري سيستمر في المجالات ذات الطابع الحيوي على غرار الخدمات المالية والاجتماعية للديوان الوطني للبريد وخدمات الإرسال الإذاعي والتلفزي.وأضافت في بلاغ لها ، أنه تم السماح بتواصل خدمات المؤسسات الناشطة في مجالات الاتصالات من مشغلين (اتصالات تونس - أوريدو - أورونج) ومزوّدي خدمات الأنترنات وموزعي بطاقات الشحن للهاتف القار والجوّال وخدمات مراكز النداء ومراكز البيانات ومراكز الإسناد ومؤسسات نقل الخدمات خارج بلد المنشإ.وسيستمر العمل حضوريا بالنسبة إلى خدمات المؤسسات ذات النشاط الموجه للتصدير وخدمات الشركات والمؤسسات التي تقدّم الإسناد اللازم في الإعلامية والسلامة المعلوماتية والمصادقة الإلكترونية والتردّدات وخدمات المؤسسات المكلفة بتأمين المقرات الإدارية والفنية لهياكل القطاع والشركات المكلفة بتعقيمها.وعلقت الوزارة في المقابل، مباشرة العمل لجميع الأعوان العاملين بالوزارة باستثناء الأعوان المكلفين بتأمين الحدّ الأدنى من سير المرفق العام كمصالح الديوان والمصالح الإدارية والمالية وخدمات مكتب الضبط وحراسة المقرات مع الالتزام بتدابير التوقّي والحذر.واكدت ضرورة أن تتواصل معالجة كافة الملفات عبر آليات العمل عن بعد مع تشجيع المؤسسات الناشطة في قطاع الاقتصاد الرقمي على اعتماد آليات العمل عن بعد كلما أمكن ذلك.