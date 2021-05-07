معهد الصحة والسلامة المهنية: تسجيل 34699 حادث شغل خلال سنة 2019

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أبرزت احصائيات نشرها معهد الصحة والسلامة المهنية حول حوادث الشغل والأمراض المهنية المصرح بها لدى المراكز الجهوية والمحلية للصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" خلال سنة 2019 أن عدد الحوادث بلغ 34699 حادثا مسجلا بذلك تراجعا مقارنة بسنة 2017 حيث بلغ عدد الحوادث 36215 حادثاوأشارت الاحصائيات الى أن الحوادث المسجلة بأماكن العمل مثلت 95 بالمائة من مجموع الحوادث في حين سجلت حوادث السير ذات الصبغة الشغلية نسبة 5 بالمائة من المجموعوسجلت حوادث الشغل القاتلة المصرح بها لدى مراكز الصندوق خلال سنة 2019 تراجعا مقارنة بسنة 2017 حيث تم تسجيل 127 حادثا قاتلا مقابل 151حادثا وتتوزع حوادث الشغل القاتلة لسنة 2019 72 بالمائة بمكان العمل و28 بالمائة حادث سير ذات صبغة شغليةوبلغت أيام العمل الضائعة بسبب التعرض إلى حوادث شغل 913732 يوما، وتغيب خلال هذه الأيام 58 بالمائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة و40 بالمائة بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم بين 41 و60 سنةوأبرزت المؤشرات المسجلة تزايدا في عدد الأمراض المهنية المصرح بها خلال سنة 2019 مقارنة بسنة 2017 حيث تم حيث بلغ عدد التصاريح 1996 تصريحا مقابل 1661 تصريحا خلال سنة 2017وقدرت في هذا الصدد نسبة المصابين على مستوى الجهاز العضلي الهيكلي ب 82 بالمائة فيما بلغت نسبة المصابين بالأمراض التنفسية 5 بالمائة بالإضافة إلى إصابة 5 بالمائة من الأشخاص بالصمم المهنيكما تلخصت أبرز أسباب حوادث الشغل المرصودة خلال سنة 2019 في السقوط أو الانزلاق من مكان عالي بنسبة 26 بالمائة وسقوط الأشياء بنسبة 17 بالمائة بالإضافة إلى الاصطدام بالأشياء وذلك بنسبة 14 بالمائة.