ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كروونا بالوسط المدرسي إلى 56 حالة وفاة (وزارة التربية)

بلغ إجمالي حالات الوفيات بالوسط المدرسي بفيروس كورونا منذ بداية الموسم الدراسي في 15 سبتمبر 2020 إلى حدود 5 ماي الجاري 56 حالة وفاة وذلك حسب بلاغ صادر مساء أمس الخميس عن وزارة التربية .وبلغ مجموع الإصابات بفيروس كورونا بالوسط المدرسي خلال ذات الفترة 10467 إصابة، مقابل تسجيل 10263 حالة شفاء، حسب ذات البلاغ.وارتفع عدد الإصابات بكورونا في صفوف التلاميذ إلى 4370 إصابة، فيما بلغ عدد الإصابات في صفوف المدرسين 4770 إصابة، ووصل عددها إلى 983 إصابة لدى إطار الإشراف الإداري والبيداغوجي والقيمين العامين والقيمين والمرشدين التطبيقيين، و344 إصابة لدى العملة.