   Abdelhalim - نبتدي مين الحكاية  

الداخلية: إحباط ثلاث عمليات هجرة سرية باتجاه أوروبا والقبض على 35 شخصا

Publié le Jeudi 06 Mai 2021 - 16:50 قراءة: 0 د, 34 ث
ضبطت وحدات الحرس الوطني بجهة العامرة من ولاية صفاقس 11 شخصا (تتراوح أعمارهم بين 16 و25 سنة، قاطنين القصرين وسيدي بوزيد) كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الداخلية.

كما تمكنت وحدات الحرس الوطني ببحري الوسط، في الليلة الفاصلة بين يومي الثلاثاء والأربعاء، من ضبط 17 شخصا (تتراوح أعمارهم بين 16 و28 سنة) كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا.


ووفق بلاغ الداخلية، أحبطت وحدات المنطقة البحرية بتونس، في نفس الليلة، عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبطت زورقا مطاطيا على متنه 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و30 سنة.

وأذنت النيابة العمومية بمباشرة قضايا عدلية في الغرض والاحتفاظ بالموقوفين.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 225368



En continu

Toutes les news
.

الخميس 06 ماي 2021 | 24 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
17°
 23° % 82 :الرطــوبة
تونــس 16°
2.06 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
23°-1625°-1627°-1530°-1828°-17
  • Avoirs en devises
    20818,6

  • (6 mai)
  • Jours d'importation
    139
  •              1 € = 3,31529 DT        1$ =2,76293 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 mai)   1445,2 MDT