الداخلية: إحباط ثلاث عمليات هجرة سرية باتجاه أوروبا والقبض على 35 شخصا

ضبطت وحدات الحرس الوطني بجهة العامرة من ولاية صفاقس 11 شخصا (تتراوح أعمارهم بين 16 و25 سنة، قاطنين القصرين وسيدي بوزيد) كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الداخلية.كما تمكنت وحدات الحرس الوطني ببحري الوسط، في الليلة الفاصلة بين يومي الثلاثاء والأربعاء، من ضبط 17 شخصا (تتراوح أعمارهم بين 16 و28 سنة) كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا.ووفق بلاغ الداخلية، أحبطت وحدات المنطقة البحرية بتونس، في نفس الليلة، عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبطت زورقا مطاطيا على متنه 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و30 سنة.وأذنت النيابة العمومية بمباشرة قضايا عدلية في الغرض والاحتفاظ بالموقوفين.