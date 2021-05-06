انتاج القوارص يسجل ارتفاعا خلال هذا الموسم بنسبة 20 بالمائة

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سجل انتاج القوارص لسنة 2021 ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة إذ قدرت الكميات المنتجة بـ 440 ألف طن مقابل 367 ألف طن خلال الموسم المنقضي.كما شهدت صادرات القوارص لهذا الموسم، تطورا فاق التقديرات المتوقعة إذ بلغت نحو 17500 طن فيما كان الهدف في حدود 15 ألف طن.وأوضح المدير العام بالنيابة للمجمع المهني المشترك للغلال، حلمي القلعي، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر المجمع بالعاصمة، الخميس، أن صادرات القوارص حققت مداخيل بنحو 35 مليون دينار، معتبرا أن هذا الموسم شهد نجاحا كليا رغم جائحة كوفيد -19 ومرض البقع السوداء الذي لحق منتوج القوارص.وأشار إلى أن أبرز الأسواق كانت السوق الليبية ( زيادة بنسبة 111 بالمائة ) حيث تم تصدير 5300 طن ( 2000 السنة الفارطة ) وشهدت عائدات السوق زيادة بنسبة 32 بالمائة. وارتفع حجم صادرات القوارص نحو السوق الفرنسية بنسبة 50 بالمائة ما يقدر بــ 11300 طن ( السنة الفارطة 7 ألاف طن فقط) مع ارتفاع في العائدات المتأتية من هذه السوق بنسبة 73 بالمائة .ولفت القلعي إلى أن الضرر الذي لحق صابة القوارص على إثر ظهور مرض البقع السوداء منذ سنة 2019 ، يعد من الأمراض الفطرية وقد انطلق المجمع بالاشتراك مع وزارة الفلاحة في اعتماد استراتيجية لمعالجة 18 ألف هكتار خلال السنة القادمة ومن المفترض أن تتواصل عملية المعالجة طيلة 3 سنوات.وبين أن تونس تطمح خلال هذه السنة إلى تصدير حوالي 80 ألف طن من الغلال ذات النوى ويتوقع أن يشهد الانتاج ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط خاصة في الخوخ والمشماش والعوينة و تستأثر السوق الليبية أكثر من 70 بالمائة من تصدير الغلال التونسية. وبلغت صادرات الغلال منذ 23 أفريل 2021 وإلى حد الآن نحو 2700 طن .