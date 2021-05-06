جربة: وقفة احتجاجية لاصحاب رخص بيع التبغ ومساعدي البيع

وات -

نفّذ أصحاب رخص التبغ ومساعدي البيع بجربة من ولاية مدنين وقفة احتجاجية، صباح اليوم الخميس، أمام معتمدية حومة السوق بتنظيم من الغرفة المحلية لبيع التبغ تنديدا بما وصفوه بالقرارات الجائرة في ما يتلعق ببيع التبغ في المساحات الكبرى وقرارات اخرى جهوية من شانها ان تقضي على مهمة مساعدي البيع ونزع صفة التاجر منهم، حسب ما أكدوه لـ"وات".وطالب المحتجون الذين رفعوا شعارات ترفض عملية بيع التبغ في المساحات الكبرى بالتراجع عن هذه القرارات لحماية القطاع سواء اصحاب الرخص الذين هم بنسة كبيرة منهم من ذوي الاحتياجات الخصوصية والحالات الاجتماعية او من مساعدي البيع الذين يشتغلون في القطاع لسنوات طويلة ومنهم من اصحاب الشهائد العليا.واستنكر المحتجون اتخاذ قرارات احادية وعدم تشريك الغرفة المنضوين تحتها ما جعل من هذه القرارات مضرة للقطاع، وفق تعبيرهم.ولدى لقائه بالمحتجين، نفى معتمد حومة السوق، نادر الخميلي، وجود اي قرار جهوي لالغاء صفة مساعدي البيع وكل ما في الامر هو مطالبة اصحاب الرخص باتمام ملفاتهم وسيتم عقد اجتماع مع الغرفة الجهوية للنظر في المسالة وطرح جملة المقترحات والملاحظات.