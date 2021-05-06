أحمد عظوم: ليس لدينا بعد أي معطى رسمي يهم مسألة الحج

وات -

قال وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إنه ليس للدولة أي معطى رسمي يهم مسألة الحج، وتونس تنتظر موقف السلطات السعودية، باعتبارها الجهة الموكول لها تنظيم إجراءات الحج على أرضها.وأضاف عظوم، على هامش إشرافه بقصر بلدية القصبة بالعاصمة، على حفل توزيع جوائز المسابقة الوطنية للقرآن الكريم، دورة "الشيخ محمد دغمان الخطوي" في نسختها 52، التي تنظمها الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، أن السلطات السعودية كانت أعلنت في السنة الفارطة إلغاء موسم الحج تبعا لتداعيات جائحة كورونا، وما تبعها من اجراءات وقرارات فرضها نسق انتشار الوباء.كما أفاد بأنه لا يمكن استباق الأحداث والخوض في موسم الحج للسنة الحالية، لاسيما وأن اتخاذ الدولة لأي تدابير يظل مرتبطا بما ستقرره الجهات السعودية في الغرض، مؤكدا أن وزارة الشؤون الدينية ستكون مستعدة في صورة إقرار الحج، حسب ما تفرضه السلطات السعودية بخصوص عدد الحجيج التونسيين.وأبرز في هذا السياق، أهمية الظرف الصحي في تحديد طبيعة القرارات والإجراءات، سواء بالنسبة إلى الجهات السعودية أو الدولة التونسية، وذلك تبعا للحالة الوبائية في العالم وفي تونس، وما تقرره اللجنة الصحية والعلمية بخصوص الحج في الظرف الراهن الإستثنائي.