توزر: تركيز منظومة تصرف في الانارة العمومية ببلدية حزوة تساهم في خفض معدل استهلاك التيار الكهربائي

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انتهت بلدية حزوة في ولاية توزر يومي 4 و5 ماي الجاري من تركيز منظومة تصرف في الانارة العمومية بأحد المحولات الخاصة بالتنوير العمومي بالمدينة، وذلك من طرف مؤسسة خاصة تعمل في المجال، وفق ما ذكره كاتب عام البلدية الاسعد الصليعي ل(وات).وذكر الصليعي أن هذه المنظومة هي تونسية بنسبة مائة بالمائة اختراعا وانجازا وفرتها الشركة بصفة مجانية لبلدية حزوة، واوضح أنه من ميزات هذه المنظومة المساهمة في خفض معدلات الاستهلاك من التيار الكهربائي فضلا عن تمديد عمر المعدات والقطع بحوالي 50 بالمائة.ولفت الى أنه وإثر مرور يومين فقط على تركيز المنظومة تمت ملاحظة انخفاض في استهلاك التيار الكهربائي المتعلقة بالإنارة العمومية في حدود 50 بالمائة، حيث تقلص معدل الاستهلاك في يومين من 140 كيلواط الى 70 كيلواط، مؤكدا أن البلدية قامت بالتنسيق مع الشركة المنتجة للمنظومة لتعميمها على كامل شبكة التنوير العمومي في المنطقة في الفترة القادمة.