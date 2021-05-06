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وزارة التربية: 16 ماي الجاري آخر أجل لتحيين المعطيات الشخصية لنواب المرحلة الابتدائية المدرجين بقاعدة البيانات (2006-2017)

Publié le Jeudi 06 Mai 2021 - 15:07 قراءة: 0 د, 20 ث
دعت وزارة التربية اليوم الخميس نواب المرحلة الابتدائية المدرجين بقاعدة البيانات (2006-2017) إلى تحيين معطياتهم الشخصية على موقع الوزارة انطلاقا من اليوم الخميس6 والى غاية يوم 16 ماي الجاري كآخر أجل لتحيين هذه المعطيات

وشددت وزارة التربية في بلاغ لها على ضرورة تحيين المعطيات الشخصية المتمثلة بالخصوص في الحالة المدنية والعنوان الشخصي ورقم الهاتف و البريد الالكتروني والمجالات التي يرغب في التكوين فيها بكل دقة

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