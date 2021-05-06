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الداخلية: القبض على أحد المورطين وشريكه في عملية سرقة مكتب بريد بالمروج وحجز مبلغ مالي قدره 95940 دينار

Publié le Jeudi 06 Mai 2021 - 12:35 قراءة: 1 د, 11 ث
وات - تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية أمس الاربعاء، من القبض على أحد المورّطين في عمليّة سرقة مكتب بريدي بجهة المروج وحجز مبلغ مالي قدره 95940 دينارا.

وكان مكتب بريدي بجهة المروج تعرض يوم 30 أفريل الماضي، إلى الخلع بواسطة آلة حديديّة والسّطو عليه من قبل شخصين والاستيلاء من داخله على مبلغ مالي هامّ وذلك بعد تهديد رئيس المكتب الذي كان بصدد إجراء عمليّات حسابيّة نهائيّة قبل المغادرة بواسطة سلاح (في شكل مسدّس) واجباره على فتح الخزنة الحديديّة وجهاز الموزّع المالي قبل شدّ وثاقه بواسطة شريط لاصق، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الداخلية.


كما تم حجز الملابس التي كان يرتديها المورط وشريكه في عمليّة السّطو و"مسدّس بلاستيكي" محشوّ بمادّة الجبس ومغلّف بواسطة شريط لاصق أسود اللّون (حتّى يبدو كمسدّس حقيقي)، بالصّندوق الخلفي لسيّارته.

واضاف البلاغ انه بالتّحرّي مع المظنون فيه اعترف بما نُسب إليه، مفيدا أنّه رصد مكتب البريد المذكور منذ ما يزيد عن شهر ولاحظ كيفيّة خروج الموظّفين وبقاء القابض بمفرده لفترة زمنيّة، وهو ما دفعه إلى طلب مساعدة صديقه (سبق وأن تعرّف عليه بالسّجن) وتنفيذ عمليّة السّرقة باستعمال سيّارة أجرة تابعة له ولا تتحوّز على رخصة جولان.

وبالقبض على المظنون فيه الثّاني، اعترف بما جاء في تصريحات شريكه، نافيا تسلّمه لأيّ مبلغ مالي من "عائدات" عمليّة السّرقة وذلك تفاديا لضبطه متلبّسا في طريق العودة إلى مسقط رأسه.

وقد أذنت النّيابة العموميّة، بعد استشارتها، بالاحتفاظ بهما من أجل "تكوين وفاق قصد الاعتداء على الملك العمومي والسّطو المسلّح على مؤسّسة ماليّة" وحجز السّيّارتين.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 225342

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 06 Mai 2021 à 12h 42m |           
إلّي سرقوا 95 مليون تمّ القبض عليهم بسرعة. ولّي تسلفوا من الدولة 13000 مليار وما رجعوهمش آش عملنا فيهم ؟



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