   Om Kalthoum - هلّت ليالي  

مهندسو مجمع إنتاج الكهرباء بــ "ستاغ" سوسة يوقفون عملية الصيانة الكبرى

Publié le Jeudi 06 Mai 2021 - 10:41 قراءة: 1 د, 6 ث
وات - قام مهندسو مجمع إنتاج الكهرباء بالشركة التونسية للكهرباء والغاز بسوسة يوم الأربعاء في إطار مواصلة تحركات المهندسين الاحتجاجية بالانسحاب من مواقع الإنتاج وإيقاف عملية الصيانة الكبرى التي انطلقت فعليا يوم الجمعة الماضي وهو ما سيكلّف الشركة والدولة خسائر هامة وفق ما أكّده لــ(وات) ممثل المهندسين بالشركة التونسية للكهرباء والغاز بالهيئة الجهوية للمهندسين بسوسة ايمن الهنتاتي.

وتجمّع يوم الأربعاء عدد هام من المهندسين من مختلف الولايات أمام مجمع إنتاج الكهرباء بسوسة سيدي عبد الحميد وذلك في اطار مواصلة التحركات الاحتجاجية التي تقودها عمادة المهندسين التونسيين واستنكار تراجع الحكومة وتنصّلها من تعهّداتها مع عمادة المهندسين وفق تصريح نفس المصدر.


وذكر الهنتاتي أن عملية الصيانة كانت مبرمجة منذ 24 أفريل لكنها تأخرت الى يوم 30 أفريل بسبب إضراب المهندسين لتستأنف يوم الجمعة 30 أفريل بعد إعلان عمادة المهندسين التوصل إلى اتفاق مع الحكومة .

ومن المنتظر أن تؤثّر عملية التوقف عن صيانة محطة إنتاج الكهرباء سوسة د التي تقدر طاقة انتاجها ب 440 ميغاوات أي ما يعادل 10 بالمائة من مجموع الإنتاج الوطني للكهرباء على جاهزية مجمع انتاج الكهرباء بسوسة للذروة الصيفية وفق تأكيد الهنتاتي الذي أضاف ان إيقاف عملية الصيانة سيكون لها تداعيات خطيرة على في صورة تواصل إضراب المهندسين.

وتوقع ان تشهد الجهة اضطرابا وانقطاعات في التزوّد بالكهرباء خلال ذروة الاستهلاك الصيفية بسبب توقّف عملية الصيانة التي تتم تحت إشراف خبراء أجانب لهم ارتباطات شغلية في عدد من محطات من انتاج الكهرباء في الخارج.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 225335

Cartaginois2011  ()  |Jeudi 06 Mai 2021 à 12h 17m |           
الاتحاد بعد ما برّك البلاد اقتصاديا،هاهو يقف امام مطالب المهندسين،انجب تلاميذ و طلبة واطارات البلاد برفضه الزيادة المتفق عليها،ويريد ان يبرّك البلاد تكنولوجيا،و هذا يمس كل القطاعات الحيوية،حتى التي لا تخطر على البال...سياسة الاتحاد،منذ بن علي ادّت الى تخلف الجانب المادي لدى المهندس الى خفضه الى خمس مرات الى الوراء مقارنة بالمهن الاخرى...مقارنة بما كان يتقاضاه المهندس قبل مجئ بن علي..باعانة اطراف متمترسة بادارة الوظيفة العمومية ومصالح
الحكومة....انظروا الى باقي الدول،ما هكذا يتعاملوا مع المهندس،نخبة التكوين الجامعي

Abdallah_Biz  (Tunisia)  |Jeudi 06 Mai 2021 à 11h 00m |           
Donc ils connaissent toutes ces repercussions graves, et ils ne font pas les entretiens necessaire!!!
Bande de cre*tins lach*es!



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