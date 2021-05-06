مهندسو مجمع إنتاج الكهرباء بــ "ستاغ" سوسة يوقفون عملية الصيانة الكبرى

وات -

قام مهندسو مجمع إنتاج الكهرباء بالشركة التونسية للكهرباء والغاز بسوسة يوم الأربعاء في إطار مواصلة تحركات المهندسين الاحتجاجية بالانسحاب من مواقع الإنتاج وإيقاف عملية الصيانة الكبرى التي انطلقت فعليا يوم الجمعة الماضي وهو ما سيكلّف الشركة والدولة خسائر هامة وفق ما أكّده لــ(وات) ممثل المهندسين بالشركة التونسية للكهرباء والغاز بالهيئة الجهوية للمهندسين بسوسة ايمن الهنتاتي.وتجمّع يوم الأربعاء عدد هام من المهندسين من مختلف الولايات أمام مجمع إنتاج الكهرباء بسوسة سيدي عبد الحميد وذلك في اطار مواصلة التحركات الاحتجاجية التي تقودها عمادة المهندسين التونسيين واستنكار تراجع الحكومة وتنصّلها من تعهّداتها مع عمادة المهندسين وفق تصريح نفس المصدر.وذكر الهنتاتي أن عملية الصيانة كانت مبرمجة منذ 24 أفريل لكنها تأخرت الى يوم 30 أفريل بسبب إضراب المهندسين لتستأنف يوم الجمعة 30 أفريل بعد إعلان عمادة المهندسين التوصل إلى اتفاق مع الحكومة .ومن المنتظر أن تؤثّر عملية التوقف عن صيانة محطة إنتاج الكهرباء سوسة د التي تقدر طاقة انتاجها ب 440 ميغاوات أي ما يعادل 10 بالمائة من مجموع الإنتاج الوطني للكهرباء على جاهزية مجمع انتاج الكهرباء بسوسة للذروة الصيفية وفق تأكيد الهنتاتي الذي أضاف ان إيقاف عملية الصيانة سيكون لها تداعيات خطيرة على في صورة تواصل إضراب المهندسين.وتوقع ان تشهد الجهة اضطرابا وانقطاعات في التزوّد بالكهرباء خلال ذروة الاستهلاك الصيفية بسبب توقّف عملية الصيانة التي تتم تحت إشراف خبراء أجانب لهم ارتباطات شغلية في عدد من محطات من انتاج الكهرباء في الخارج.