النادي الافريقي - زهير مسعود مدربا جديدا لفريق كرة اليد

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اعلن النادي الافريقي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسوك" عن تعيين زهير مسعود مدربا جديدا لاكابر فريق كرة اليد خلفا لحافظ الزوابي، وذلك لغاية جوان 2022.و يضم الطاقم الفني الجديد لاكابر كرة اليد ايضا نبيل الضاوي (مدرب مساعد) وحمدي الميساوي (مدرب حراس) ووليد العجرودي (مرافق الفريق) وحبيب غرسالله (مسؤول إداري).وياتي هذا التغيير عقب خسارة النادي الافريقي امام الترجي الرياضي 28-32 في الجولة الرابعة من مجموعة التتويج لبطولة القسم الوطني (أ).