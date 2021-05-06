   Om Kalthoum - هلّت ليالي  

النادي الافريقي - زهير مسعود مدربا جديدا لفريق كرة اليد

Publié le Jeudi 06 Mai 2021 - 10:28 قراءة: 0 د, 22 ث
وات - اعلن النادي الافريقي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسوك" عن تعيين زهير مسعود مدربا جديدا لاكابر فريق كرة اليد خلفا لحافظ الزوابي، وذلك لغاية جوان 2022.

و يضم الطاقم الفني الجديد لاكابر كرة اليد ايضا نبيل الضاوي (مدرب مساعد) وحمدي الميساوي (مدرب حراس) ووليد العجرودي (مرافق الفريق) وحبيب غرسالله (مسؤول إداري).


وياتي هذا التغيير عقب خسارة النادي الافريقي امام الترجي الرياضي 28-32 في الجولة الرابعة من مجموعة التتويج لبطولة القسم الوطني (أ).



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 225333



En continu

Toutes les news
.
.

الخميس 06 ماي 2021 | 24 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21°
 22° % 56 :الرطــوبة
تونــس 16°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
22°-1624°-1727°-1531°-1828°-18
  • Avoirs en devises
    20845,7

  • (5 mai)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,30992 DT        1$ =2,76182 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 mai)   1486,6 MDT