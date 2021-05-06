الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 6 ماي 2021

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تطاوين: تسجيل خمس وفيات و31 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية

سيدي بوزيد: تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و76 حالة شفاء

زغوان: تسجيل حالة وفاة جديدة و48 إصابة إضافية بفيروس "كورونا" المستجد

سيدي بوزيد :6942 مواطنا في الجهة تلقّوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا

صفاقس: تسجيل 11 حالة وفاة جديدة جراء وباء "كورونا" وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 954 حالة منذ بداية الجائحة

قبلي-كوفيد19 : تسجيل حالتي وفاة و35 إصابة جديدة

مدنين: تسجيل 5 وفايات و97 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الكاف: رصد حالتي وفاة و48 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

توزر: حالة وفاة جديدة و73 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد

قابس: تسجيل 04 حالات وفاة و59 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

نابل-كوفيد19: تسجيل 4 وفيات و75 إصابة جديدة

باجة: تسجيل 39 اصابة جديدة بفيروس "كورونا "

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال الساعات ال24 الماضية، 5 وفيات جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، اثنتان منها في معتمدية تطاوين الشمالية، والحالات الأخرى في معتمديات غمراسن والبئر الأحمر ورذهيبة.وبذلك، ارتفع العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس 2020، الى 226 حالة، تتوزع الى 102 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و43 وفاة في تطاوين تطاوين الجنوبية و41 في غمراسن و12 في بني مهيرة و10 في البئر الاحمر و7 في رمادة و6 في الصمار و4 في ذهيبة.كما سجلت الإدارة الجهوية للصحة، حسب اخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس كورونا في الجهة نشرته اليوم الخميس، 31 اصابة جديدة، تتوزع إلى 8 إصابات بكل من غمراسن وتطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية، و3 إصابات في كل من معتمديتي رمادة والصمار، وإصابة واحدة في ذهيبة.وبذلك يصبح العدد الجملي للمصابين بكوفيد-19 منذ مارس 2020 في الجهة حتى اليوم، 4134 حالة مؤكدة، من بينهم 20 مصابا يرقدون في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، الذي يواجه لأكثر من أسبوع ضغطا شديدا جراء تزايد عدد المحتاجين الى التنفس الاصطناعي والإنعاش، في انتظار تحويله إلى المبنى الجديد. ويخضع أيضا خمسة مصابين للعلاج في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن، كما يخضع 341 للحجر الصحي الذاتي.تم اليوم الخميس بولاية سيدي بوزيد تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و76 حالة شفاء، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 7665 حالة منها 6448 حالة شفاء و253 حالة وفاة، حسب ما أفاد به كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بشير سعيدي (وات).وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى في أعلى الإصابات سيدي بوزيد الغربية ب2882 حالة تليها سيدي بوزيد الشرقية ب862 حالة والرقاب ب730 حالة والمكناسي 550 حالة والمزونة ب476 حالة وأولاد حفوز ب448 حالة والسبالة ب341 حالة وجلمة ب312 حالة وبئر الحفي ب316 حالة والسوق الجديد ب273 حالة وبن عون ب244 حالة ومنزل بوزيان ب153 حالة وأخيرا السعيدة ب78حالة.كما ارتفع عدد المصابين المقيمين بالمؤسسات الصحية بسيدي بوزيد إلى 56 شخصا بعد ايواء 10 مصابين اليوم الخميس، وبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم اجراؤها بالولاية منذ ظهور فيروس "كورونا" 29977 تحليلا بعد رفع 153 عينة اليوم.سجّلت ولاية زغوان، اليوم الخميس، حالة وفاة جديدة جرّاء الإصابة بفيروس "كورونا" لامرأة من مدينة زغوان تبلغ من العمر61 سنة، ارتفع على إثرها إجمالي الوفيات بالجهة إلى 161 حالة وذلك منذ ظهور الوباء، منها 95 حالة وفاة سُجّلت بكل من زغوان والفحص.وذكر المدير الجهوي للصحة، سهيل بالي، أنه تم اليوم أيضا، تسجيل 48 إصابة إضافية بالفيروس من جملة 102 عينات تم رفعها للغرض، بلغ على إثرها إجمالي الإصابات 4369 إصابة، منها 288 حالة نشطة موزعة أغلبها على معتمديات الفحص وزغوان والناظور.وأضاف، أن قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بزغوان، بلغ طاقة استيعابه القصوى ولم يعد بإمكانه استيعاب أعدادا إضافية من المصابين، مشيرا في المقابل، إلى أن وحدات الكوفيد بالجهة لا تشكو نقصا في مادة الأوكسجين في الوقت الحالي، وأن كافة المرضى يتلقون علاجهم بصورة طبيعية، حسب قوله.بلغ عدد الذين تلقّوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد الى حدود اليوم الخميس، 6942 فردا من أبناء الجهة، وفق ما ذكره المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "الكوفيد 19" في سيدي بوزيد رفيق نصيبي.وأوضح رفيق نصيبي في تصريح لـــ(وات) أنّ عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا"بالجهة بلغ 2091 فردا، وعدد حالات الذين تعرّضوا الى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 39 حالة وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.وذكر رفيق نصيبي أن مركز التلقيح بمعتمدية الرقاب قد أمّن 763 عملية تلقيح، مضيفا أن عدد المواطنين من ولاية سيدي بوزيد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس كورونا قد تجاوز نهاية الاسبوع الماضي 30 ألف شخص.تواصل النّسق المرتفع للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" في ولاية صفاقس، حيث سجلت الجهة 11 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي ضحاياه إلى 954 ضحية بحسب ما كشف عنه البلاغ الدوري للإدارة الجهوية للصحة بتاريخ اليوم الخميس.ورصدت صفاقس كذلك، 178 حالة إيجابية جديدة على مجموع 549 تحليلا بتاريخ أمس الأربعاء، ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى الآن 32681 إصابة مكتشفة على ما يزيد عن 114 ألف تحليل منجز.كما سجّلت تعافي 252 مريضا ليرتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 29650 شخصا.ويقيم حاليا بأقسام "كوفيد أوكسيجين" 238 مصابا بالفيروس وبأقسام "كوفيد إنعاش" 28 مصابا وبالمصحات الخاصة 65 مصابا.سجلت مصالح الادارة الجهوية للصحة بقبلي، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس "كورونا"، ارتفع معها اجمالي عدد الوفيات منذ ظهور هذا الوباء الى اليوم الى 278 حالة، وفق ما اكده رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، علي الحداد، لـ"وات".كما رصدت ذات المصالح 35 اصابة جديدة بالفيروس من بينها 21 حالة تم اثباتها من ضمن 38 عينة خضعت للتحاليل بالمخبر المرجعي للمستشفى بقبلي، في حين تم التاكد من باقي الحالات عن طريق التحاليل السريعة او من قبل بعض المخابر الخاصة، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المؤكدة منذ اكتشاف اول حالة اصابة بالفيروس في الجهة الى 7127 حالة منها 6555 حالة تعافي الى حد الآن، فيما لا تزال 294 حالة مصنفة نشطة.وفي ذات السياق، اوضح علي الحداد ان التوزيع الجغرافي للحالات التي لا تزال نشطة بحسب المعتمديات يظهر تصدر معتمدية قبلي الجنوبية لهذا التوزيع بـ 108 حالات، تليها معتمدية قبلي الشمالية بـ 97 حالة، فمعتمدية دوز الشمالية بـ 37 حالة، ثم تحل معتمدية دوز الجنوبية في المرتبة الرابعة بـ 23 حالة تليها معتمدية سوق الاحد بـ 16 حالة، فمعتمدية الفوار بـ 13 حالة، فيما تصنف معتمدية رجيم معتوق خالية من الحالات النشطة بتاريخ اليوم 6 ماي. ،تحافظ ولاية مدنين منذ عدة ايام على معدل 5 وفايات في اليوم بسبب الاصابة فيروس "كورونا"، حيث سجلت خلال ال24 ساعة الاخيرة 5 وفايات جديدة لاشخاص تراوحت اعمارهم بين 57 و85 سنة، ليصل العدد الجملي للوفايات الناجمة عن الوباء الى 539 حالة وفاة، بالاضافة الى تسجيل 97 اصابة جديدة تطور بها اجمالي الاصابات الى 13510 اصابات، وفق معطيات عن الادارة الجهوية للصحةوتوزعت الاصابات الجديدة بفيروس "كورونا" بين بن قردان ب29 اصابة، وجرجيس ب26 اصابة، وحومة السوق ب13 اصابة، و12 اصابة بمدنين الجنوبية، و9 اصابات بميدون، و6 اصابات بمدنين الشمالية، واصابتين اثنين باجيم.وسجلت الجهة 44 حالة شفاء منها 17 حالة بجرجيس، و10 حالات بحومة السوق، و6 حالات بمدنين الجنوبية، و4 حالات بمدنين الشمالية، و3 حالات بسيدي مخلوف، وحالتي شفاء ببني خداش وحالة شفاء واحدة بكل من اجيم وميدون ارتفع بها العدد الجملي لحالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 12340 حالة.ومكنت حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" خلال الثلاثة ايام من اضراب الاطباء من تطعيم 1489 شخصا منهم 383 شخصا يوم امس ليصل العدد الجملي للجرعات المقدمة منذ انطلاق الحملة بالمركزين الجهويين للتلقيح بجربة ومدنين الى 21892 جرعة.سجّلت الادارة الجهويّة للصحة بالكاف، اليوم الخميس، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" المستجد بالجهة، حالتي وفاة و48 إصابة جديدة، وذلك بعد الكشف عن نتائج 161 تحليلا مخبريا لعيّنات رفعت بتاريخ 04 ماي الجاري.وارتفع بذلك عدد الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء، إلى 249 حالة، والاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 7954 إصابة، منها 7490 حالة تعافي.وذكر رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني، لـ(وات)، أن عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات تراجع اليوم إلى 64 شخصا، فيما يخضع 464 شخصا إلى الحجر الصحي، مشيرا الى أنه لايزال هناك ضغط على آلات التنفس بالاكسجين في المستشفيات.وجدّد، ذات المصدر، في هذا السياق، الدعوة إلى كافة أهالي ومتساكني الجهة إلى ضرورة مواصلة التقيد بالبروتكول الصحي في كل جوانبه، حفاظا على صحتهم وحرصا على سلامة الجميع، على حد قوله.رصدت الإدارة الجهوية للصحة بتوزر 73 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد على إثر تلقيها نتائج 281 تحليلا مخبريا تتعلق بعينات وقع رفعها يومي 3 و4 ماي، أي بنسبة إيجابية قدرها 26 بالمائة.وهو ما يرفع اجمالي الإصابات بالفيروس منذ سبتمبر 2020 والى اليوم الى 7112 إصابة من ضمنهم 6672 حالة تعافي و299 حالة نشطة، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني ل(وات)كما سجلت ذات المصالح حالة وفاة جديدة صباح اليوم ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" الى 141 حالة وفاة منذ ظهور الوباء، ويقيم 25 مصابا في المستشفيات موزعين على قسم الإنعاش وأقسام الكوفيد.وبين ممثل الإدارة الجهوية للصحة بخصوص حملات التلقيح أنه تم تطعيم 2863 شخصا من جملة 8122 شخصا مسجلا تمت دعوتهم، من بينهم 1441 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.أفاد مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي (وات) بانه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل 04 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بالفيروس قد بلغ الى حد اليوم 403 حالات.وبين حمدي انه تم اجراء 213 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس "كورونا" وأن 59 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها "ايجابية" وأثبتت اصابة أصحابها بالفيروس، مشيرا الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 21 اصابة بمارث و20 اصابة بقابس الجنوبية و08 اصابات بالحامة و03 اصابات بغنوش واصابتين (02) بكل من مطماطة الجديدة ومنزل الحبيب وقابس الغربية واصابة واحدة (01) بوذرف.وأوضح حمدي ان العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" بلغ في ولاية قابس 12825 اصابة وأن 12143 من بين المصابين تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، واشار الى انه توجد في ولاية قابس 678 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى من بينها 173 حالة بقابس الجنوبية و134 حالة بمارث و104 حالات بوذرف و59 حالة بالحامة و51 حالة بمطماطة الجديدة و44 حالة قابس المدينة.سجلت ولاية نابل خلال اليومين الأخيرين 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع مجموع الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 628 حالة وفاة ، وذلك وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة في تحيينها الدوري الصادر مساء أمس الاربعاء.وأظهرت التحاليل المخبرية الأخيرة للتقصي حول الفيروس، والبالغ عددها 280 تحليلا، تسجيل 75 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ مجموع الحالات المكتشفة منذ بداية الجائحة 19583 حالة من بينها 1529 حالة نشيطة (لاتزال حاملة للفيروس) ، في حين ارتفع عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة الى 132 مصابا.هذا وتتوزع حالات الوفيات الأخيرة على معتمديات قرمبالية، ومنزل تميم، ونابل، والحمامات وتتراوح أعمارهم بين 63 و82 سنةسجلت ولاية باحة، امس الاربعاء، 39 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، منها 15 اصابة بمعتمدية تبرسق، ورصدت بقية الاصابات بمدينة باجة (8 اصابات) وقبلاط (10 اصابات) ومجاز الباب (3 اصابات) ونفزة (اصابة واحدة) وتستور (حالتان).ووصل عدد الحالات الايجابية المكتشفة منذ بداية الجائحة بالجهة الي 6101 حالة منها 30 اصابة بالسلالة البريطانية للفيروس وذلك من جملة 19025 تحليلا تم اجراؤها.ولم تسجل امس اية حالة وفاة علما وان عدد الوفايات نتيجة الاصابة ب"كورونا" بباجة بلغ 194 حالة، وبلغت نسبة التعافي من الفيروس 92,64 بالمائة بعد تسجيل تعافي 5651 شخصا حسب احصائيات للادارة الجهوية للصحة.