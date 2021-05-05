مهرجان عرائس رمضان: نسخة افتراضية من 5 الى 11 ماي 2021

ينظم المركز الوطني لفن العرائس دورة جديدة من التظاهرة السنوية "عرائس رمضان" بداية من اليوم 5 ماي والى غاية 11 من نفس الشهر وذلك في نسخة افتراضية فرضتها الاحتياطات الصحية من تداعيات جائحة كرورنا.وتبث كل فعاليات هذه التظاهرة يوميا بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر على الصفحة الرسمية للمركز الوطني لفن العرائس على شبكات التواصل الاجتماعي.ويتضمن برنامج التظاهرة "بصمة عرائسي" وهي ورشات في صنع العرائس يقدمها عرائسي من المركز الوطني لفنّ العرائس، اضافة الى فقرة"من الذاكرة" و هي أفلام قصيرة حول مسيرة عرائسيينكما تمت برمجة "عروض نات" و هي فقرة مسرحيات عرائسية للأطفال من أرشيف المركز الوطني لفن العرائس.كما ينظمّ المركز الوطني لفنّ العرائس مسابقة" ارسم الاخر"طيلة أيام التظاهرة بصفحات المركز.