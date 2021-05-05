الرابطة 1- الجولة 24 - النتائج والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاربعاء:في رادسالنادي الافريقي 1 الترجي الرياضي 1 (تجرى حاليا)في باردوالملعب التونسي 1 هيثم العيوني (8)النجم الساحلي 0في باجةالاولمبي الباجي 1 عبد الرحمان الحنشي (60)اتحاد بن قردان 1 هيثم المحمدي (35)في المهديةمستقبل الرجيش 1 بوبكر ديارا (15)نجم المتلوي 0في القيروانشبيبة القيروان 0النادي البنزرتي 4 فهمي قاسم (15 و44 و45) وخليل بلبوز (90)في صفاقسالنادي الصفاقسي 0مستقبل سليمان 1 عزيز الشتيوي (56)في تطاويناتحاد تطاوين 3 ثامر الصالحي (24) واليا سيلا (52 و74)الاتحاد المنستيري 1 الياس الجلاصي (38)