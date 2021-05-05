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الرابطة 1- الجولة 24 - النتائج والهدافون

Publié le Mercredi 05 Mai 2021 - 16:15 قراءة: 0 د, 34 ث
في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاربعاء:


في رادس

النادي الافريقي 1 الترجي الرياضي 1 (تجرى حاليا)

في باردو
الملعب التونسي 1 هيثم العيوني (8)
النجم الساحلي 0

في باجة
الاولمبي الباجي 1 عبد الرحمان الحنشي (60)
اتحاد بن قردان 1 هيثم المحمدي (35)

في المهدية
مستقبل الرجيش 1 بوبكر ديارا (15)
نجم المتلوي 0

في القيروان
شبيبة القيروان 0
النادي البنزرتي 4 فهمي قاسم (15 و44 و45) وخليل بلبوز (90)

في صفاقس
النادي الصفاقسي 0
مستقبل سليمان 1 عزيز الشتيوي (56)

في تطاوين
اتحاد تطاوين 3 ثامر الصالحي (24) واليا سيلا (52 و74)
الاتحاد المنستيري 1 الياس الجلاصي (38)

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