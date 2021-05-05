"السياسة ليست فقط للرجال" شعار حملة توعوية رقمية ينظمها مركز "كريديف" لكسر الصورة النمطية لتقسيم الادوار بين الجنسين

الأناضول -

أطلق مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "كريديف" حملة توعوية رقمية تحت شعار "السياسة ليست فقط للرجال" تتواصل إلى غاية يوم 12 ماي الجاري بهدف مناصرة المشاركة السياسية للنساء ونفاذهن إلى مواقع القرار السياسي.وتسعى هذه الحملة التي انطلقت على الصفحة الاجتماعية للمركز منذ 30 أفريل الماضي إلى كسر الصور النمطية ذات العلاقة بتقسيم الأدوار بين الجنسين.وتنقسم الحملة إلى جزئين اثنين يحمل الأول شعار "المطبخ ليس فقط للنساء" في إشارة إلى الصورة النمطية التي تحصر دور النساء في الطبخ وفي الفضاء الخاص والتي يتم الترويج لها بشكل خاص خلال شهر رمضان.أما الجزء الثاني من الحملة فيتنزل تحت شعار "السياسة ليست فقط للرجال" وذلك للتأكيد على أهمية انخراط النساء في الشأن السياسي وقدرتهن على ممارسة القيادة التحويلية وعلى تحقيق الإضافة في مجال الحوكمة الجامعة.ويعتمد هذا الجزء من الحملة على نشر فيديوهات وتسجيلات صوتية أجريت مع 23 امرأة من النساء القياديات المنخرطات في العمل السياسي في إطار الأكاديمية السياسية التي أنجزها مركز "كريديف" سنة 2019 تحت عنوان "نساء قياديات من أجل حوكمة مندمجة" بدعم من منتدى الفدراليات والحكومة الكندية.