الوكالة الفرنسية للتنمية تنشأ صندوق الابتكار للتنمية

ذكرت الوكالة الفرنسية للتنمية، الثلاثاء، أنها قد أنشأت سنة 2020 صندوق الابتكار للتنمية.وأفادت الوكالة في بلاغ صادر عنها، أن تمويلات المشاريع تمنح بشروط مرنة، كما أشارت إلى وجود عدة خطوط للدعم تأخذ بعين الاعتبار جميع مراحل تنفيذ المشروع، بداية من مرحلة الإعداد (حتى 50 ألف أورو ) ، ثم المرحلة النموذجية (حتى200 ألف أورو)، مرورا بمرحلة التنفيذ (حتى 5ر1مليون أورو)، وصولا إلى مرحلة تعميم المشروع(حتى 4 ملايين أورو).ويتعين تقديم الطلبات عبر بوابة الوكالة الفرنسية للتنمية عبر الإنترنات التي يمكن الوصول إليها على العنوان التالي: https://fundinnovation.dev/formulaire-de-candidature/يشار إلى أن صندوق الابتكار للتنمية، يتمثل في مبادرة لدعم الابتكارات تساعد في الحد من الفقر وعدم المساواة في العالم، مع منح الأولية للمشاريع الحاملة لحلول فعالة قادرة بطريقة أكثر كفاءة وسرعة ونجاعة على الحد من التكلفة مقارنة بالمقاربات الحالية.ويشمل ذلك المقاربات الجديدة التي من شأنها أن تيسر الولوج إلى الخدمات الأساسي، فضلا عن الابتكارات العملية أو تلك الموجهة إلىأدوات التسيير الإداري والتحسين في مستوى الخدمات العمومية والمشاريع المستدامة القادرة على إحداث تغييرات على مستوى الطبقات الأكثر فقرا.وبشكل عام ، فإن الوكالة الفرنسية للتنمية منفتحة على الابتكارات في مجالات التعليم والصحة وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين.وتستهدف الوكالة جميع أنواع الهياكل النشطة في البلدان المؤهلة ذات الدخل المنخفض والمتوسط: المؤسسات البحثية ، والحكومات ، والمنظمات غير الحكومية ، والشركات الخاصة، كما تشجع على وجه الخصوص المقاربات المعتمدة على الشراكة.