القصرين: تأمين تزويد المستشفيات بالأوكسجين الطبي من القطر الجزائري

وات -

تتواصل بالمعبر الحدودي في بوشبكة في معتمدية فريانة من ولاية القصرين عملية تزويد الشركات التونسية من مثيلاتها الجزائرية بالأوكسجين الطبي بعد أن تم تهيئة الفضاء و كل الظروف الملائمة للغرض حتى يتم التسريع في استلامه و توزيعه على مستشفيات العمومية في الولايات المجاورة وفق مصالح دائرة الإعلام والندوات بمركز ولاية القصرين.وحسب ما استقته صحفية (وات) من هذه المصالح فإن هذه العملية تأتي في إطار حرص الحكومة على تجاوز النقص الحاصل في الأوكسجين الطبّي في المستشفيات العمومية ، مضيفة أن والي الجهة ، عادل المبروك ، تحول مساء أمس إلى المعبر الحدودي ببوشبكة أين أشرف على تزّود الشركات التونسية من مثيلاتها الجزائرية بالأوكسجين الطبّي.وقدّم الوالي شكره للسلطات الجزائرية لوقوفها الى جانب تونس في هذه الأزمة الصحية المترتبة عن تداعيات فيروس " كورونا " المستجد خاصة بعد تسجيل ارتفاع في عدد الاصابات ما تسبب في نقص كبير في الاوكسيجين الطبّي بالمستشفيات العمومية .وكان رئيس رئيس الحكومة ، هشام مشيشي ، اكد الأحد المنقضي لدى اشرافه بوزارة الصحة بمركز العمليات الصحية الإستراتيجية على اجتماع بوزير الصحة والإطارات العليا بالوزارة ، على العمل على إيجاد الحلول العملية لتجاوز نقص الأكسجين في المستشفيات العمومية قائلا "إن كل امكانيات الدولة موضوعة على ذمّة وزارة الصحة حتى تستورد الأوكسجين وتوّفر كل الظروف الملائمة للعناية بالمواطن .وطالب الجميع بالبحث عن حلول فورية لتوريد هذه المادة من بلدان قريبة من تونس باعتبار صعوبات النقل والتخزين.وقد تم التنسيق العاجل مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تدخلت صباح أمس للترفيع في قوة التيار الكهربائي الخاص بعد اد التيار الكهربائي الموجود خارج أروقة أجهزة الكشف بالأشعة بمعبر بوشبكة الحدودي وفق ما أكّده مصدر ديواني لـــ(وات) .