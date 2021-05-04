الجامعة العامة للاسكان والجامعة العامة للنفط تحذران من اقرار زيادات خصوصية لأنه من شأنه أن ينسف منظومة التأجير

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حذرت الجامعة العامة للإسكان والبيئة والجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية التابعتين للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء من إقرار أية زيادة في الأجور لأي من الأسلاك دون باقي الأسلاك الأخرى والاختصاصات في المؤسسات والمنشآت العمومية باعتبار أن ذلك من شأنه أن ينسف منظومة التأجير حسب تقديرهماواعتبرت كل من الجامعة العامة للاسكان والبيئة والجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية في بيانين منفصلين، أن الزيادة في الأجور وتعديل المقدرة لا يمكن أن تكون الا في اطار التفاوض مع اتحاد الشغل معبرة عن رفضها تخصيص زيادة خصوصية لسلك المهندسين خارج اطار المفاوضات الاجتماعية رغم تفهمها لمطالبهمودعتا الحكومة الى فتح التفاوض مع الاتحاد حول الزيادة في الأجور والجوانب الترتيبية مبينتان أن الزيادة في الأجور تهدف بالخصوص الى ترميم المقدرة الشرائية لجميع الشغالينوأكدتا على ضرورة عقد مجمع القطاع العام باتحاد الشغل اجتماعا لتدارس واتخاذ الاجراءات الضرورية من أجل المطالبة بالمفاوضات الاجتماعية وبعدم خرق العقد الاجتماعيمن جهتها نددت الجامعة العامة للاسكان والبيئة باقرار الزيادة الخصوصية لسلك دون آخر بالمؤسسات والمنشآت العمومية مطالبة بعقد هيئة ادارية للتصدي للتجاوزات التي تستهدف الحوار الاجتماعيوللاشارة تأتي هذه الدعوة الى فتح التفاوض حول الزيادة في الأجور أياما قليلة بعد دعوة كان وجهها الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الى الحكومة باطلاق هذه المفاوضات من أجل تحسين القدرة الشرائية للتونسيين حيث كان قد طالب في كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل الموافق لـغرة ماي من الحكومة اطلاق جولة من المفاوضات الاجتماعية بجانبيها الترتيبي والمالي تشمل القطاع العام والوظيفة العمومية والقطاع الخاص