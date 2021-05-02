الرابطة الاولى - النجم الساحلي يضمن المركز الثاني

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ضمن النجم الساحلي الحصول على المركز الثاني المؤهل الى رابطة ابطال افريقيا خلال الموسم القادم بعد فوزه يوم الاحد على مضيفه مستقبل الرجيش بهدف دون رد في اطار مباراة مؤجلة من الجولة الثانية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الايفواري سليمان كوليبالي في الدقيقة 42 رافعا رصيده الى 8 اهداف في صدارة ترتيب الهدافين. وعزز فريق جوهرة الساحل اثر هذا الانتصار الثاني على التوالي في البطولة مركزه الثاني برصيد 49 نقطة على بعد 10 نقاط من الترجي الرياضي المتصدر الذي كان توج يوم السبت بلقب البطولة للمرة الخامسة على التوالي والحادية والثلاثين في تاريخه بفوزه على مضيفه الملعب التونسي بهدف نظيف.ويتقدم النجم الساحلي بفارق 12 نقطة على اتحاد بنقردان صاحب المركز الثالث قبل ثلاث جولات من نهاية السباق ليتاكد من احراز المرتبة الثانية والمشاركة في رابطة ابطال افريقيا في حين تجمد رصيد مستقبل الرجيش عند 32 نقطة في المركز السادس.وفي مباراة ثانية مؤجلة لحساب الجولة ذاتها، حسم التعادل السلبي لقاء النادي الصفاقسي وضيفه النادي البنزرتي وهي نتيجة لا تخدم مصلحة الفريقين بعد ان فرط المحليون في نقطتين ثمينتين في سباق المراهنة على المركز الثالث المؤهل مباشرة لكاس الكونفدرالية الافريقية شانهم في ذلك شان الضيوف الذين اهدروا بدورهم نقطتين هامتين في صراع تفادي النزول.وبقي النادي الصفاقسي الذي اهدر ركلة جزاء في الدقيقة 86 عن طريق فراس شواط في المرتبة الرابعة برصيد 36 نقطة ليواصل نزيف النقاط تحت قيادة مدربه الاسباني خوسيه مورسيا الذي اكتفى بفوز واحد من مجموع 9 مباريات في البطولة. كما بقي النادي البنزرتي اثر هذا التعادل الثاني على التوالي في المركز قبل الاخير برصيد 22 نقطة لتتواصل معاناته في الخروج من منطقة الخطر ودرء شبح النزول.الترجي الرياضي 59 23 19 2 2 35 11النجم الساحلي 49 23 15 4 4 42 20اتحاد بنقردان 37 23 9 10 4 23 14النادي الصفاقسي 36 23 9 9 5 24 12مستقبل سليمان 33 23 9 6 8 30 31مستقبل الرجيش 32 23 8 8 7 22 18الاتحاد المنستيري 30 23 8 6 9 25 22الاولمبي الباجي 28 23 7 7 9 19 20النادي الافريقي 28 23 6 10 7 23 28الملعب التونسي 26 23 5 11 7 20 19نجم المتلوي 26 23 6 8 9 13 19اتحاد تطاوين 24 23 5 9 9 18 28النادي البنزرتي 22 23 5 7 11 14 26شبيبة القيروان 3 23 0 3 20 13 53