فنون تشكيلية: تهيئة  مخازن إضافية  بمدينة الثقافة لحفظ الرصيد الوطني للأعمال التشكيلية

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انطلقت امس الجمعة أشغال تهيئة المخازن الإضافية الجديدة بمدينة الثقافة لحفظ الرصيد الوطني للفنون التشكيلية الذي يضم حوالي 13 الف عمل فني ظل محفوظا لعدة سنوات في ظروف صعبة بالقصر السعيد بباردو.وانطلق مشروع إنقاذ الرصيد الوطني للفنون التشكيلية الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الثقافية منذ سنة 2017 حيث امكن في مرحلة أولى إنقاذ ونقل 4092 عمل فني منها 2297 عمل نقلت لمخازن جديدة عالية الجودة أنجزت خصيصا لهذا الرصيد بمدينة الثقافة و1795 عمل فني نقلت لمخازن دار الكتب الوطنية التي تحفظ بها كذلك الأعمال الفنية المقتناة منذ سنة 2018 والمقدر عددها 974 ليتجاوز العدد الجملي للأعمال المحفوظة بالمخزنين الـ 5000 عمل.واستكمالا لهذا المشروع، تم إقرار احداث المخازن الجديدة بمدينة الثقافة والتي تناهز طاقة استيعابهما 3000 عمل بتكلفة تقدر بـ 614.000 د ليسمحا بالعودة لتسريع وتيرة انجاز مشروع إنقاذ هذا الرصيد الوطني.وضمن هذا المشروع أيضا، تم اقتناء آلة تعقيم عالية الجودة بتكلفة تقدر بـ 134.000 د ستسمح بتعقيم كافة محتويات الرصيد الوطني من الاعمال التشكيلية.وفى هذا الاطار تسعى وزارة الشؤون الثقافية الى إنجاز منصة رقمية تسمح بالترويج لهذا الرصيد على المستوى الوطني والدولي .