   Farid - سنة وسنتين  

الخطوط التونسية تقوم ببرمجة رحلة جديدة لإجلاء التونسيين العالقين بالمغرب يوم الأحد 9 ماي 2021

Publié le Samedi 01 Mai 2021 - 17:26 قراءة: 0 د, 46 ث
وات - أعلنت الخطوط التونسية، السبت، عن برمجة رحلة إجلاء جديدة للتونسيين العالقين في المغرب يوم الأحد 9 ماي 2021 على
الساعة 11 والنصف مساء، انطلاقا من مطار محمد الخامس المحطّة 2.

ودعت تمثيلية الناقلة الوطنية، بالمغرب، التونسيين الراغبين في العودة إلى التوجّه إلى وكالتها في المدينة حصريا، من أجل الحصول على تذكرة المغادرة أو تعديلها، والتواصل مع شركة الطوارئ من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8 والنصف صباحا حتّى الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال أو يوم السبت من الساعة 9 والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.


وكانت الخطوط التونسية قد برمجت رحلتي إجلاء للتونسيين العالقين بالمغرب إثر قرار السلطات المغربية تعليق الرحلات الجويّة من وإلى تونس في الفترة من 15 أفريل 2021 إلى غاية 21 ماي 2021.

ودعت الناقلة الوطنية المواطنين الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات إلى الإتصال بالأرقام التالية:
- 05 22 20.14.15 / 05 22 20.14 88/05 22 27.48.07 أو عبر البريد الإلكتروني: tunisaircasa@tunisair.ma / agence@tunisair.ma vente@tunisair.ma



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 225105



En continu

Toutes les news

السبت 01 ماي 2021 | 19 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:46 19:10 16:03 12:23 05:25 03:48
19°
 26° % 82 :الرطــوبة
تونــس 18°
6.17 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
26°-1822°-1522°-1524°-1727°-18
  • Avoirs en devises
    20974,2

  • (30 avril)
  • Jours d'importation
    146
  •              1 € = 3,32067 DT        1$ =2,74954 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 avril)   563,5 MDT