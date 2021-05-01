الخطوط التونسية تقوم ببرمجة رحلة جديدة لإجلاء التونسيين العالقين بالمغرب يوم الأحد 9 ماي 2021

وات -

أعلنت الخطوط التونسية، السبت، عن برمجة رحلة إجلاء جديدة للتونسيين العالقين في المغرب يوم الأحد 9 ماي 2021 علىالساعة 11 والنصف مساء، انطلاقا من مطار محمد الخامس المحطّة 2.ودعت تمثيلية الناقلة الوطنية، بالمغرب، التونسيين الراغبين في العودة إلى التوجّه إلى وكالتها في المدينة حصريا، من أجل الحصول على تذكرة المغادرة أو تعديلها، والتواصل مع شركة الطوارئ من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8 والنصف صباحا حتّى الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال أو يوم السبت من الساعة 9 والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.وكانت الخطوط التونسية قد برمجت رحلتي إجلاء للتونسيين العالقين بالمغرب إثر قرار السلطات المغربية تعليق الرحلات الجويّة من وإلى تونس في الفترة من 15 أفريل 2021 إلى غاية 21 ماي 2021.ودعت الناقلة الوطنية المواطنين الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات إلى الإتصال بالأرقام التالية:- 05 22 20.14.15 / 05 22 20.14 88/05 22 27.48.07 أو عبر البريد الإلكتروني: tunisaircasa@tunisair.ma / agence@tunisair.ma vente@tunisair.ma