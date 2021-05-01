المشيشي يدعو مختلف الاطراف الى ايجاد حلول للازمة الاقصادية والصحية والابتعاد عن التجاذبات السياسية

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دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي، السبت، مختلف الاطراف الفاعلة الى الانكاب على ايجاد حلول للازمة الاقتصادية والصحية التي تعيشها تونس نتيجة انتشار فيروس كورونا والابتعاد عن مختلف التجاذبات السياسية وتسجيل النقاط السياسة التي انخرطت صلبها عديد الأطراف.واوضح المشيشي في تصريح اعلامي على هامش مشاركته في موكب الاحتفال بعيد الشغل بمقر المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الاعاقة "بسمة "، ان هذه الاطراف لا تهتم بالاوضاع المتردية للتونسيين وبصحتهم بل بالعكس تريد الاستثمار في هذه الازمة بهدف تسجيل النقاط وضرب الدولة وارباكها اعتقادا منها انها ستكون الجهة الرابحة وفق قولهوكان هشام المشيشي قد اكد في كلمة بمنسبة الاحتفال بعيد الشغل العالمي ان الانشغال بمقاومة الوباء لا يجب أن يصرف الانظار عن أهميّة المضي قدما في إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وذلك في إطار مقاربة تشاركية لإخراج بلادنا من أزمتها المالية والاقتصادية وليستعيد الاقتصاد الوطني عافيتهوشدد على أهمية الحوار بين كلّ مكوّنات شعبنا من أحزاب ومنظمات وكفاءات وطنيّة اعتمادا على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل صياغة توافقات وطنيّة حول مجمل القضايا المتعلقة بالأمن والتقدّم والاستقرار والعدالة الاجتماعيةكما شدد في هذا الإطار على التزام تونس بالوفاء بتعهداتها تجاه منظمة العمل الدولية وذلك عبر مزيد تطوير التشريع الوطني بما يتلاءم ومعايير العمل الدولية ومبادئ العمل اللائق مشيرا في هذا الصدد الى انخراط بلادنا في إجراءات المصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 129 بشأن تفقد الشغل في القطاع الفلاحيوللاشارة فانه وفي اطار دعم الجمعيات وتسهيل تنقلات مختلف ذوي الاحتياجات الخصوصية اشرف رئيس الحكومة هشام المشيشي بمناسبة احياء عيد الشغل العالمي بمقر المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الاعاقة "بسمة "على توزيع 16 حافلة معدة لنقل الاشخاص ذوي الاعاقة وذلك لفائدة 16 جمعية عاملة في مجال المعوقين بمختلف جهات الجمهوريةوتولى مشيشي بالمناسبة توزيع جائزة العامل المثالي والجائزة الوطنية للصحة والسلامة وجائزة التقدم الاجتماعي وكذلك جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة.وقد حضر الموكب رؤوساء المنظمات الوطنية الثلاث ممثلة في اتحادات الشغل والصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري.