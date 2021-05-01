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بالتنسيق مع ايطاليا جيش البحر ينقذ 14 مهاجرا غير شرعي على بعد 37 كلم من سواحل قليبية (وزارة الدفاع)

Publié le Samedi 01 Mai 2021 - 12:41 قراءة: 0 د, 44 ث
وات - شاركت مساء امس الجمعة وحدة بحرية تابعة لجيش البحر تسندها طائرة استطلاع وووحدة بحرية ايطالية، في عملية بحث مشتركة عن مهاجرين غير شرعيين طلبوا النجدة بالمياه الدولية قبالة السواحل التونسية وانقاذ 14 مهاجرا غير شرعي تونسيي الجنسية .

واشار بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني ان هذه العملية جاءت في اطار مساهمة جيش البحر في المجهود الاقليمي للبحث والانقاذ بالبحر وبالتنسيق بين مركز تونس للبحث والانقاذ التابع لجيش البحر ومركز تنسيق البحث والاغاثة بروما.


واضاف البلاغ ان الوحدة البحرية التابعة لجيش البحر تمكنت من انقاذ 14 مهاجرا غير شرعي، يحملون الجنسية التونسية، تتراوح اعمارهم بين 17 و35 سنة، كانوا على متن زورق مطاطي بالموقع جنوب شرقي قليبية على بعد 37 كم.

وأفادوا أنهم أبحروا ليلة الخميس من سواحل طبلبة قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الاوروبي.
وقد تم التوجه بهم إلى ميناء قليبية وتسليمهم الى وحدات الحرس الوطني بالمكان لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.


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