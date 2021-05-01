النقابة الأساسية لأعوان الإذاعة التونسية تدعو إلى التعجيل بتعيين رئيس مدير عام متفرغ للإذاعة

دعت النقابة الأساسية لأعوان مؤسسة الإذاعة التونسية إلى "التعجيل بتعيين رئيس مدير عام متفرغ للإذاعة التونسية بعد عامين من النيابة التي عطلت كل الإجراءات والإصلاحات وتعديل النظام الأساسي وسمحت بمزيد طمس الخصوصية الإعلامية للمؤسسة".واستنكرت النقابة الأساسية في بيان صادر عنها مساء أمس الجمعة، مواصلة الرئيس المدير العام بالنيابة لسعد الداهش إغراق المؤسسة بالخطط الوظيفية على حساب حق الصحفيين والتقنيين في التدرج والترقية مما حول الإذاعة التونسية إلى مؤسسة إدارية لا إعلامية.وأشارت إلى أن "الإدارة العامة تعمدت التظليل والمغالطة في بيانها الأخير بخصوص جدول أعمال مجلس الإدارة، بالقول إنه كان مخصصا للنظر في عدد من الترقيات، والحال أنه لتمرير المزيد من الخطط الوظيفية الإدارية"، مؤكدة "ضرورة اعتماد مبدأ الشفافية في إسناد الخطط الوظيفية وفق أهداف وبرامج واضحة".وأضافت النقابة الأساسية، أن المؤسسة "تعمتد منذ فترة طريقة الانتدابات العشوائية خارج حاجياتها وتتم تسوية الوضعيات خارج مبدأ التناظر مما جعل كتلة الأجور تتجاوز 80 بالمائة من ميزانية الإذاعة وأخل بالتوازنات المالية للمؤسسة" ، مبينة أن المؤسسة تفتقر إلى أبسط ظروف العمل الصحية والإنسانية حيث يعمل الأغلبية في فضاءات لا تتوفر فيها التهوئة والتعقيم ووسائل الإنتاج الأساسية.وأوضحت النقابة أن الإذاعة التونسية مؤسسة إعلامية الأولوية فيها لتطوير المضامين من نشرات وبرامج ومحتوى درامي بتسخير كل الإمكانيات لتحسين تنافيسة المؤسسة وإشعاعها بعد تواتر الأخطاء المهنية في السنوات الأخيرة بسبب غياب التسيير والتأطير وعدم تفرغ الرئيس المدير العام.