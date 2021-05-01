أكد مركز النهوض بالصادرات، أنه تم غلق باب التسجيل للمشاركة في الدورة 36 للمعرض الدولي للأغذية الزراعية "ANUGA 2021" ، المقرر في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر 2021 في كولن ميسي كولونياوأوضح المركز أن العدد المطلوب من العارضين فيما يتعلق بسعة الجناح التونسي ، تم الوصول إليه في وقت قياسيوستقام هذه الدورة من المعرض في ظل ظروف خاصة، حيث وضع منظمو المعرض مجموعة من تدابير الأمن الصحي توقيا من فيروس كورونا بما في ذلك تقليل مساحات العرض المخصصة للعارضين (بعد توسيع ممرات العرض وشرط التراجع 1.5 متر. من ممرات مساحات العرض ...)وحرص المنظمون أيضا على الحد من عدد العارضين بعد إرساء معايير المسافة داخل مساحات العرض (شخص واحد لكل 4 م² ، مسافة 5ر1م بين الناس ،…).وبسبب هذه القيود الصحية الصارمة ، سيكون الجناح التونسي ، استثنائيا في هذه الدورة ، على شكل "مساحة مفتوحة '' ، كما سيتم تقليل عدد العارضين بمقدار النصف مقارنة بالمشاركة التونسية في الدورات السابقة من العرض.