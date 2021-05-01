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جندوبة: سقوط شابين في وادي مجردة بمعتمدية وادي مليز على اثر مطاردة امنية

Publié le Samedi 01 Mai 2021 - 10:28 قراءة: 0 د, 18 ث
وات - سقط شابان، مساء امس الجمعة، في وادي مجردة القريب من مدينة وادي مليز من ولاية جندوبة، على اثر مطاردة امنية، وفق ما أفاد به مصدر أمنى (وات)

واوضح ذات المصدر، ان الشابين كانا يستعملان دراجة نارية وتمت مطاردتهما من قبل دورية امنية تابعة لشرطة المنطقة


وذكر مصدر اداري بالجهة ان حالة الشابين الصحية استوجبت النقل الفوري الى المستشفى الجهوي بجندوبة

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 225075

Incuore  (Tunisia)  |Samedi 01 Mai 2021 à 12h 09m |           
لماذا المطاردة؟ يا خي هو فيلم وستارن؟



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