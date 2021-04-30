تونس تتسلم معدات من اسبانيا دعما  لجهود مكافحة الهجرة غير النظامية والاتّجار بالبشر

وات -

تسلمت تونس معدات من اسبانيا في شكل هبة ، وذلك في إطار دعم جهود وزارة الداخلية في مجال مكافحة الهجرة غير النّظاميّة والاتّجار بالبشروافادت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة بأن هذه المعدات تمثلت في مجموعة من السّيارات والدّراجات الناريّة رباعيّة الدفع وتجهيزات إعلاميّة.َوابرزت أن عملية تسليم الهبة جرت يوم الثلاثاء الماضي في موكب انتظم بأحد المقرّات التّابعة لوزارة الدّاخليّة.وحضر الموكب سفير المملكة الاسبانيّة بتونس " قيليرمو ارديزون قارسيا" والكاتب العامّ، رئيس ديوان وزير الدّاخليّة بالنّيابة محمد سحيق والمدير العامّ للعلاقات الخارجيّة والتّعاون الدولي جمال سلامة.