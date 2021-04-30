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التونسي حمدي بشير ضمن قائمة حكام كاس الامم الافريقية للكرة الشاطئية بالسنغال

Publié le Vendredi 30 Avril 2021 - 16:32 قراءة: 0 د, 30 ث
وات - تم اختيار الحكم الدولي التونسي لكرة القدم الشاطئية حمدي بشير ضمن قائمة حكام نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة بالعاصمة السنغالية داكار من 23 الى 29 ماي المقبل.

وضمت القائمة في المجموع 14 حكما (2 من مصر) و(2 من المغرب) و(2 من السنغال) و(2 من الموريس) و(1 من تونس) و(1 من كوت ديفوار) و(1 من ليبيا) و(1 من اوغندا) و(1 من نيجيريا) و(1 من مدغشقر).


وكانت عملية القرعة التي جرت يوم الخميس بالعاصمة المصرية القاهرة وضعت منتخبات السنغال (البلد المضيف وحامل اللقب) وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وأوغندا ضمن المجموعة الاولى في حين تركبت المجموعة الثانية من منتخبات مصر والمغرب والموزمبيق والسيشال.

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