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وزارة التعليم العالي تدعو مؤسسات التعليم العالي إلى العمل على برمجة دروس حضورية ابتداء من 16 ماي لاستكمال البرامج

Publié le Jeudi 29 Avril 2021 - 23:10 قراءة: 0 د, 45 ث
دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، كافة مؤسسات التعليم العالي إلى العمل على برمجة دروس حضورية ابتداء من يوم 16 ماي المقبل لاستكمال البرامج وتحقيق التحصيل العلمي.

وأشارت في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك"، إلى قرارات الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا" المنعقدة أمس الإربعاء، القاضية بمواصلة إجراء الامتحانات والتربصات ومناقشة أعمال البحث المبرمجة في مواعيدها بصفة حضورية، من 3 إلى 16 ماي المقبل.


وأكدت مواصلة التدريس بآلية التعليم عن بعد خلال نفس الفترة، ما عدا بالنسبة للطلبة المعنين باجتياز المناظرات الوطنية الذين سيواصلون الدراسة وفق آلية التعليم المزدوج التي تعتمد على التعليم حضوري والتعليم عن بعد.
وكانت الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا اقرت في اجتماعها أمس الاربعاء جملة من الإجراءات للفترة من 3 الى 16 ماي القادم من بينها مواصلة اعتماد التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي باستناء المستويات المعنية بالمناظرات الوطنية التي يتم فيها اعتماد التعليم الحضوري المندمج وتطبيق التربصات الحضورية.

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