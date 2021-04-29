منوبة: حملة للتحسيس بالتسجيل في منظومة التلاقيح ضد فيروس "كورونا" ومساعدة المواطنين على التسجيل

وات -

تحت شعار "لنقض معا على وباء كورونا"، نظمت جمعية مبدعون بالتعاون مع ولاية منوبة والادارة الجهوية للصحة وفرع الكشافة وبلدية ومعتمدية منوبة، اليوم الخميس حملة تحسيسية لدعوة المواطنين للتسجيل في منظومة "ايفاكس" للتلاقيح ضد فيروس "كورونا".وتم بالمناسبة تركيز خيمة في وسط منوبة لتحسيس الأهالي بأهمية التلقيح في التوقي من مخاطر الفيروس و تجنب مضاعفاته وتشجيعهم على التسجيل، وذلك باشراف والي منوبة محمد شيخ روحه والمديرة الجهوية للصحة هاجر الميساوي.واكد رئيس جمعية مبدعون حافظ السوداني ل(وات) ان الحملة تتواصل الى يوم الثلاثاء القادم بتحسيس المواطنين حول ضرورة التسجيل في منظومة التلاقيح ضد فيروس "كورونا"، ومساعدة المسنين العاجزين عن التسجيل على القيام بالعملية، مشيرا الى تسجيل 100 شخص ظهر اليوم الخميس.واضاف ان الحملة ستنتقل يوم غد الجمعة الى السوق الاسبوعي بمنوبة، ثم تتواصل بوسط منوبة وتركز على السوق اليومي والفضاءات التجارية وذلك بهدف التوعية باهمية التلقيح في حماية الاشخاص من خطورة الاصابة بالوباء.وتاتي هذه الحملة استجابة لدعوة والي الجهة المجتمع المدني الى المساهمة في التحسيس ودعم جهود التوقي من فيروس "كورونا" وخاصة في المعتمديات المصنفة موبوءة ومنها معتمدية منوبة، وتوصيته بتوحيد جهود التوعية والتحسيس حول وسائل الوقاية والحماية للحد من عدوى الفيروس، خاصة امام خطورة الوضع الوبائي بالولاية، وارتفاع عدد المصابين بالفيروس خلال الأيام الأخيرة بكافة المعتمديات.يذكر ان الجهة سجلت خلال ال25 يوما فقط من شهر افريل الجاري، 2258 حالة اصابة فضلا عن 68 حالة وفاة وهي مؤشرات لم تشهدها منذ انتشار الجائحة التي بلغ فيها عدد الاصابات الجملي 11230 الف اصابة وبلغ عدد الوفيات فيها 400 حالة وفاة.