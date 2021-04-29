تقرير محكمة المحاسبات المتعلّق بالمصحّات الخاصّة يكشف عن تجاوزارت خطيرة تورّط وزراء صحّة سابقين

كشفت الخميس 29 أفريل، النائبة عن حركة النهضة والعضو بلجنة الصحة والشؤون الاجتماعية حياة عمري عن تجاوزات خطيرة في علاقة بالمصحّات الخاصة.وأشارت النائبة الي أن هذه التجاوزات وردت في تقرير محكمة المحاسبات المتعلّق بالمصحّات الخاصة وهي تورّط وزراء صحة سابقين.وأضافت حياة عمري " ما لفت الانتباه في التقرير ان كل نقطة ضوء و دفاع على حق كل مواطن في الصحة عبر العمل على تحقيق العدالة و اعطاء الاولوية للمناطق الداخلية و الشمال الغربي و كل مبادرة اصلاح وردت في التقرير تمت في عهد د.عبداللطيف المكي في حكومة التريكا".يذكر أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية عقدت الجمعة جلسة استماع عن بعد الى ممثلين عن دائرة المحاسبات حول نتائج أعمال المهام الرقابية المتعلّقة بالقطاع الصحي عامة و بالإشراف على المصحات الخاصة ومراقبتهها.