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سوسة : رئيس بلدية سوسة يستنكر تعرض شبكة التنوير العمومي إلى سرقات متواترة خلّفت خلال 3 سنوات أضرارا بمليون دينار (بلاغ)

Publié le Jeudi 29 Avril 2021 - 14:42 قراءة: 0 د, 29 ث
استنكر رئيس بلدية سوسة، محمد اقبال خالد، تفاقم عمليات الاعتداء على الممتلكات العمومية والمتمثلة بالخصوص في تعرض شبكة التنوير العمومي بالمدينة بصفة متواترة الى عمليات سرقة حيث تجاوزت قيمة الاضرار الحاصلة بالشبكة طيلة السنوات الثلاث الأخيرة جراء السرقات مبلغ مليون دينار.

وكشف رئيس بلدية سوسة، في بلاغ ورد بالصفحة الرسمية للبلدية، ان اخر من بين هذه السرقات تلك التي استهدفت في الأيام الأخيرة محوّل الكهرباء عدد 2 بحي المطار حيث تمّ سرقة العداد الكهربائي، إلى جانب تسجيل سرقات معدات التشغيل والتحكّم في شبكات التنوير العمومي، فضلا عن سرقات طالت الأسلاك الكهربائية النحاسية الهوائية وتحت الأرضية.

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