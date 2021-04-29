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كاس الاتحاد الافريقي - تعادل النادي الصفاقسي و جاراف السنغالي صفر لصفر

Publié le Jeudi 29 Avril 2021 - 00:23 قراءة: 0 د, 18 ث
وات - تعادل النادي الصفاقسي مساء اليوم في ملعب الطيب المهيري بصفاقس مع جاراف السنغالي بنتيجة صفر لصفر قي الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( المجموعة الثالثة)
وانهى فريق جاراف السنغالي ترتيب المجموعة متصدرا برصيد 11 نقطة يليه النادي الصفاقسي ب10 نقاط في المركز الثاني . وتاهل الفريقان الى الدور ربع النهائي للمسابقة
ر/زهو




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