كاس الاتحاد الافريقي - تعادل النادي الصفاقسي و جاراف السنغالي صفر لصفر

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تعادل النادي الصفاقسي مساء اليوم في ملعب الطيب المهيري بصفاقس مع جاراف السنغالي بنتيجة صفر لصفر قي الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( المجموعة الثالثة)وانهى فريق جاراف السنغالي ترتيب المجموعة متصدرا برصيد 11 نقطة يليه النادي الصفاقسي ب10 نقاط في المركز الثاني . وتاهل الفريقان الى الدور ربع النهائي للمسابقةر/زهو