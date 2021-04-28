البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - تفادي النزول - نتائج الجولة السابعة

في ما يلي نتائج الجولة السابعة لمجموعة تفادي النزول للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي جرت اليوم:
إتحاد الأنصار / النجم الساحلي 83/84
شبيبة المنازه / نجم حلق الواد 74/87
تأجلت مباراة النادي الإفريقي وجمعية الحمامات الى موعد لاحق
الترتيب
نقاط لعب
1- اتحاد الأنصار 12 7
2- النادي الافريقي 11 6
3- شبيبة المنازه 10 7
4- جمعية الحمامات 9 6
- نجم حلق الوادي 9 7
- النجم الساحلي 9 7
إتحاد الأنصار / النجم الساحلي 83/84
شبيبة المنازه / نجم حلق الواد 74/87
تأجلت مباراة النادي الإفريقي وجمعية الحمامات الى موعد لاحق
الترتيب
نقاط لعب
1- اتحاد الأنصار 12 7
2- النادي الافريقي 11 6
3- شبيبة المنازه 10 7
4- جمعية الحمامات 9 6
- نجم حلق الوادي 9 7
- النجم الساحلي 9 7
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