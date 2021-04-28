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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - تفادي النزول - نتائج الجولة السابعة

Publié le Mercredi 28 Avril 2021 - 22:38 قراءة: 0 د, 22 ث
في ما يلي نتائج الجولة السابعة لمجموعة تفادي النزول للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي جرت اليوم:
إتحاد الأنصار / النجم الساحلي 83/84
شبيبة المنازه / نجم حلق الواد 74/87
تأجلت مباراة النادي الإفريقي وجمعية الحمامات الى موعد لاحق


الترتيب

نقاط لعب
1- اتحاد الأنصار 12 7
2- النادي الافريقي 11 6
3- شبيبة المنازه 10 7
4- جمعية الحمامات 9 6
- نجم حلق الوادي 9 7
- النجم الساحلي 9 7


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