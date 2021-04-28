البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - تفادي النزول - نتائج الجولة السابعة

في ما يلي نتائج الجولة السابعة لمجموعة تفادي النزول للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي جرت اليوم:إتحاد الأنصار / النجم الساحلي 83/84شبيبة المنازه / نجم حلق الواد 74/87تأجلت مباراة النادي الإفريقي وجمعية الحمامات الى موعد لاحق1- اتحاد الأنصار 12 72- النادي الافريقي 11 63- شبيبة المنازه 10 74- جمعية الحمامات 9 6- نجم حلق الوادي 9 7- النجم الساحلي 9 7