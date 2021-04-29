مواصلة تعليق دروس التكوين المهني بجميع المؤسسات التكوينية الى غاية 16 ماي المقبل (وزارة الاشراف)

أعلنت وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني، مساء الأربعاء، مواصلة تعليق الدروس بكافة مؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة وذلك الى غاية يوم 16 ماي المقبل.وأضافت الوزارة في بلاغ ان القرار يندرج في اطار تطبيق الاجراءات المتخذة للتوقي من جائحة كوفيد-19.ويأتي القرار عقب اعلان الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا، تمديد الاجراءات الوقائية من أجل احتواء فيروس كورونا التي انطلق بها العمل منتصف افريل لتتواصل الى غاية 16 ماي القادم.وكانت الهيئة قد اقرت مواصلة تعليق الدروس بكافة مستويات قطاع التربية(ابتدائي واعدادي وثانوي) باستثناء الاقسام المعنية بالامتحانات الوطنية من 3الى غاية يوم 16 ماي.كما أقرت كذلك في قطاع التعليم العالي، مواصلة اعتماد التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي باستثناء المستويات المعنية بالمناظرات الوطنية التي يتم فيها اعتماد التعليم الحضوري المندمج وتطبيق التربصات الحضورية.