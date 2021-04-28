   Farid - أول همسة  

صفاقس: عدد من أصحاب رخص بيع التبغ في اعتصام مفتوح لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بعدم السماح للمساحات الكبرى ببيع التبغ.

Publié le Mercredi 28 Avril 2021 - 20:37 قراءة: 0 د, 43 ث
وات - لليوم الثالث على التوالي، ينفّذ عدد من أصحاب رخص التبغ بصفاقس، اعتصاما بمقرّ القباضة المالية وضع تحت شعار "لا لبيع التبغ بالمساحات الكبرى ... خبزة الزوالي والمعاق خط أحمر".

واعتبر عدد من المعتصمين في تصريحات متطابقة لـــ(وات) " أنّ السماح للمساحات الكبرى ببيع التبغ بتعلّة محاربة الاحتكار، يعدّ هرسلة وإجحاف في حق اصحاب رخص بيع التبغ الذين يعتبر أغلبهم من ذوي الدخل المحدود والاحتياجات الخصوصية" وفق تقديرهم، مشدّدين على "مواصلة دفاعهم على حقهم ولقمة عيشهم بكل الطرق المشروعة حتى تتراجع الدولة على قرار منح المساحات الكبرى رخص ببيع التبغ".


وأمع المحتجون على أن "محاربة الاحتكار يجب ان يتم عبر توفير المنتوج بالكميات اللازمة والتكثيف في عمليات مراقبة امحلات بيع التبغ من قبل اجهزة الدولة من شرطة بلدية وشرطة بيئية وتطبيق القانون على المخالفين بكل صرامة وليس عبر قطع ارزاق الضعفاء وغلق باب منح رخص بيع التبغ امامهم ومنحها الى المساحات التجارية الكبرى" بحسب رأيهم.

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