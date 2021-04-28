الدورة الخامسة لمهرجان "ليالي الصالحية" تحتفي بشهر التراث

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"تراثنا، أساس حاضرنا" هو شعار الدورة الخامسة لمهرجان ليالي الصالحية التي تُقام أيام 5 و6 و7 ماي القادم بدعم من وزارة الشؤون الثقافية.وحرص المشرفون على المهرجان الذي ينظمه سنويا المركز الوطني للاتصال الثقافي ويديره هذه السنة الفنان هشام درويش على أن يكون منسجما مع روح شهر التراث في دورته 30 تحت شعار"تراثنا....راسمالنا"، وكذلك مع احياءليالي شهر رمضان المعظم في نصفه الثاني، ومراعيا لوباء كوفيد والإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها، إذ سيتم بث العروض على الصفحة الرسمية للمركز الوطني للاتصال الثقافي على الفايسبوك.وتُستهل الدورة بعرض فرجوي لموسيقى السطمبالي بقيادة الفنان رياض الزاوش، وهي فرقة تعمل على الحفر في لون فريد ومتميز له خصوصياته، بآلات متنوعة وفريدة ورقصات مبتكرة ومتوارثة، إفريقية يتصدرها القمبري. ويتضمن العرض خمس لوحاتوخمسة عازفين وثلاث رقصات تمتد على خمس وسبعين دقيقة .ويكون الموعد يوم 6 ماي مع عرض موسيقي تراثي بعنوان "طروق" بقيادة الفنان إبراهيم بهلول، وهو عرض مدته سبعين دقيقة ويندرج في سياق مشروع تحيين الموروث الموسيقي الشعبي من داخل الأرياف التونسية والمغاربية للبحث في الذاكرة لأدوات التقاليد الفنية وأثرها في الحياة اليومية.ويتضمن هذا العمل الاحتفالي الجديد"طروق" أعمالا مبتكرة سيؤمنها كمال الجبالي عازف قصبيات ومحمد صالح عيساوي مغن منفرد وعازف إيقاع وكمال الشابي صوت منفرد.وستكون سهرة الختام مع عرض في فن الحكي بعنوان "الفزعة طلت" بقيادة الفنان المسرحي والحكواتي العروسي الزبيدي، تتخللها حكايات شعبية يقدمها الحكواتي الاستاذ يوسف البقلوطي ومشاركة شرفية للحكواتي هشام درويش.