   Sade - I Never Thought  

ولاية تونس: إنقطاع مياه الشرب غدا الخميس بالمنارات وبعض المنازه

Publié le Mercredi 28 Avril 2021 - 17:13 قراءة: 0 د, 34 ث
أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أنه من المنتظر تسجيل إنقطاع في توزيع مياه الشرب، بداية من الساعة السابعة من صباح غد الخميس بكل من المنار 2 و 3 و 4 والمنزه 9 أ و9 ب و9 ج وعمارات المنزه 6 و7 ونهج النجوم بالمنزه 8 والمناطق السفلى بالنصر 1 و2 وعمارات الCNRPS بالمنزه السادس والمنزه السابع ونهج النجوم بالمنزه 8 وبرج التركي.

وأضافت الشركة في بلاغ صادر عنها، الأربعاء، أنه سيتم استئناف التزوّد تدريجيا بالماء ابتداء من الساعة الثالثة من بعد زوال اليوم ذاته.


ويأتي هذا الانقطاع نتيجة لإصلاح عطب طرأ على قناة التوزيع الرئيسية قطر 600 مم بالمنزه 9 أ على مستوى شارع الطاهر بن عمار بولاية ، وفق نص البلاغ.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 224926



En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 28 أفريل 2021 | 16 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:42 19:07 16:02 12:24 05:29 03:53
20°
 26° % 56 :الرطــوبة
تونــس 15°
4.12 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
26°-1528°-1632°-1627°-1924°-16
  • Avoirs en devises
    21147,4

  • (28 avril)
  • Jours d'importation
    148
  •              1 € = 3,31277 DT        1$ =2,74718 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 avril)   324,3 MDT