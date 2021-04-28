ولاية تونس: إنقطاع مياه الشرب غدا الخميس بالمنارات وبعض المنازه

أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أنه من المنتظر تسجيل إنقطاع في توزيع مياه الشرب، بداية من الساعة السابعة من صباح غد الخميس بكل من المنار 2 و 3 و 4 والمنزه 9 أ و9 ب و9 ج وعمارات المنزه 6 و7 ونهج النجوم بالمنزه 8 والمناطق السفلى بالنصر 1 و2 وعمارات الCNRPS بالمنزه السادس والمنزه السابع ونهج النجوم بالمنزه 8 وبرج التركي.وأضافت الشركة في بلاغ صادر عنها، الأربعاء، أنه سيتم استئناف التزوّد تدريجيا بالماء ابتداء من الساعة الثالثة من بعد زوال اليوم ذاته.ويأتي هذا الانقطاع نتيجة لإصلاح عطب طرأ على قناة التوزيع الرئيسية قطر 600 مم بالمنزه 9 أ على مستوى شارع الطاهر بن عمار بولاية ، وفق نص البلاغ.