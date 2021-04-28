بعد تواصل إضراب عمال البلدية رئيس بلدية المروج يتلقى دعما من بلديات مجاورة للقيام بأعمال النظافة ورفع الفضلات

وات -







بعد تواصل إضراب عمّال بلدية المروج لليوم الثالث على التوالي ونظرا لتردّي الوضعية البيئية في المنطقة ، قام رئيس بلدية المروج كمال الورتاني ، بدعوة نظرائه من بلديات مجاورة طلبا للمساعدة في في القيام بأعمال النظافة ورفع الفضلات .وبحسب الصفحة الرسمية لبلدية المروج ، فقد استجاب عدد من البلديات لهذه الدعوة بإرسال معدات وشاحنات وعمال لرفع الفضلات في حملة مساندة انطلقت منذ صباح اليوم وشملت عددا من النقاط في المنطقة .وعاد عمال بلدية المروج للإضراب للمرة الثالثة على التوالي ، خلال شهرين على خلفية جملة من المطالب المهنية أوضح رئيس البلدية في وقت سابق ، انه تمت الاستجابة لأغلبها ماعدا ، مطلب أوّل يتعلق بتمليك أعوان البلدية بمقاسم اشترتها البلدية مؤخرا من الوكالة العقارية للسكنى لإقامة مرافق حضرية ومناطق خضراء ولا يمكن لها التصرف فيها بتغيير صبغتها لوجود شرط في عقد البيع يقضي بفسخ العقد وجوبا إذا تم تغيير صبغة الأرض.ويتعلّق المطلب الثاني بطلب التراجع عن نقلة عاملة بمقرّر من رئيس البلدية إلى الدائرة الغربية بسبب أخطاء مهنية ارتكبتها .