تعيين نبيل القرقابو متصرفا مفوضا وقتيا لتسيير وكالة تونس إفريقيا للأنباء

وات -

تم خلال اجتماع استثنائي لمجلس إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء، المنعقد أمس الثلاثاء بمقر وكالة الأنباء، تعيين نبيل القرقابو متصرفا مفوضا وقتيا لتسيير المؤسسة، وتأمين السير العادي لها وتفادي تعطيل المسائل العاجلة.كما فوض أعضاء مجلس إدارة (وات)، المجتمعون بناء على مراسلة الكاتب العام للحكومة بتاريخ 26 أفريل الجاري، وبرئاسة منى المطبيع الرئيسة المديرة العامة ورئيسة مجلس الإدارة، كل النفوذ والصلاحيات لنبيل القرقابو التي تدخل في نطاق مشمولاته، لتسيير المؤسسة.وكان تقرر خلال اجتماع انعقد يوم 21 أفريل الجاري في قصر الحكومة بالقصبة، وبحضور ممثلين عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام، خصص للتطرّق إلى وضعية وكالة تونس إفريقيا للأنباء وإذاعة شمس آف آم، أن يتولّى مجلس إدارة (وات) تعيين متصرّف من بين أعضائه في انتظار تسمية نهائية، وفق عقد أهداف وبرامج، وذلك في أجل لا يتجاوز شهرين.يذكر أن الصحفيين والعاملين في وكالة تونس إفريقيا للأنباء، رفعوا يوم 19 أفريل الجاري، اعتصامهم الذي كانوا انطلقوا في تنفيذه منذ يوم 6 أفريل بمقر وكالة الأنباء، لمطالبة الحكومة بالتراجع عن تعيين كمال بن يونس على رأس المؤسسة، وفق بيان مشترك صادر عن فرع النقابة الوطنية للصحفيين والنقابة الأساسية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بالوكالة.وجاء رفع الاعتصام الذي تواصل مدة أسبوعين، عقب إعلان الحكومة إستقالة بن يونس من خطة ممثل الدولة في مجلس إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بعد أن لاقى إعلان تعيينه رفضا من العاملين بوكالة الأنباء التي شهدت تحركات منددة بهذا التعيين.وقررت النقابتان، تعليق الاضراب الذي كان مقررا يوم 22 أفريل إلى موعد لاحق، وتعليق مقاطعة أنشطة الحكومة والأحزاب الداعمة لها، مطالبتين رئيس الحكومة هشام المشيشي المكلف بادارة وزارة الداخلية بالاعتذار عن الاقتحام الأمني الذي شهدته الوكالة يوم 13 أفريل، والذي تعرض خلاله العاملون بمقرها الى الاعتداء من طرف قوات الأمن، في محاولة باءت بالفشل لتنصيب كمال بن يونس بالقوة العامة على رأس الوكالة.كما طالبت الهياكل النقابية بحوكمة التعيين في منصب الرئيس المدير العام لوكالة الأنباء، وفق المعايير الدولية لوكالات الأنباء في الدول الديمقراطية، والنأي به نهائيا عن التدخلات والتأثيرات الحكومية والسياسية والحزبية.