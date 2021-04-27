بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد - برنامج مقابلات الجولة الثالثة لمجموعة التتويج

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثالثة لمجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة اليد المقررة غدا الاربعاء:
في المهدية - س 13
مكارم المهدية - الترجي الرياضي
في ساقية الزيت - س 12
نادي ساقية الزيت - النادي الافريقي
في سوسة - س 13
النجم الساحلي - نادي قصور الساف
في بني خيار - س 14
بعث بني خيار - جمعية الحمامات
في المهدية - س 13
مكارم المهدية - الترجي الرياضي
في ساقية الزيت - س 12
نادي ساقية الزيت - النادي الافريقي
في سوسة - س 13
النجم الساحلي - نادي قصور الساف
في بني خيار - س 14
بعث بني خيار - جمعية الحمامات
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