بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد - برنامج مقابلات الجولة الثالثة لمجموعة التتويج

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثالثة لمجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة اليد المقررة غدا الاربعاء:في المهدية - س 13مكارم المهدية - الترجي الرياضيفي ساقية الزيت - س 12نادي ساقية الزيت - النادي الافريقيفي سوسة - س 13النجم الساحلي - نادي قصور الساففي بني خيار - س 14بعث بني خيار - جمعية الحمامات