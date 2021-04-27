أصدرت النّقابة الاساسية للاطباء وأطباء الاسنان والصيادلة بقبلي، عشية أمس الاثنين، بيانا حول الوضع الكارثي الذي بات يعانيه المستشفى الجهوي بقبلي في ظل افتقاد هذه المؤسسة الطبية لعدد من الاختصاصات الحيوية، وخاصة منها طب النساء والتوليد، وفق نص البيان.وأشار البيان، الذي تلقت (وات) نسخة منه، الى لامبالاة وزارة الاشراف إزاء الوضع الصحي بالجهة، مع التعبير عن رفض حالة الفراغ الموجودة في المستشفى الجهوي، والتّي امتدت لتطال اختصاصات طب العيون وطب الاطفال وطب الانعاش.ولفتت النقابة في بيانها، الى ان الاعتماد على مذكرات التسخير الانتقائية التي يتم اعتمادها لمعالجة بعض الفراغات، يعد حلا غير ناجع وغير دائم ويعكس عجز الدولة عن ضمان الحد الادنى من العيش الكريم لاهالي قبلي، محملة وزير الصحّة المسؤولية الكاملة في اي حادث قد يطرأ بالجهة جراء النقص المسجل في اطباء الاختصاص.وأكد الكاتب العام للنقابة الاساسية للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة بقبلي، الدكتور صلاح الدين حمزة، في تصريح لـ(وات)، ان هذا البيان يعبر عن حدّة الازمة التي يعيشها المستشفى الجهوي الذي بات مفرغا من الكثير من الاختصاصات الطبية الهامة، في ظل استقالة الكثير من الاطباء خلال السنوات الاخيرة بسبب وضعية العمل واستنزاف طاقتهم، وفق تعبيره.