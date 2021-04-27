الجبابلي: الكشف عن شبكة مختصة في تمويل عناصر إرهابية موجودة بمناطق النزاع المسلّح

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تمكنت الوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الإرهاب بادارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطنـي وبإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من الكشف عن شبكة مختصة في تمويل العناصر الإرهابية المتواجدة بمناطق النزاع المسلح بعضها محتجز بمخيمات اللاجئين والآخر يتخفى داخل المجتمع وفق ما أكده الناطق الرسمي للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي.وأوضح الجبابلي أنّ هذه الشبكة يقودها اجنبي من جنسية عربية و زوجته تونسية ويتواجدان بإحدى الدول الاوروبية، فيما يشاركهما في تونس ثلاثة عناصر تم القبض على اثنين منهم (رجل وامراة) فيما تحصن الثالث بالفرار وهو مهرب أصيل الجم .ولفت إلى أنّ عملية مداهمة وتفتيش منازل المتورطين مكّنت من حجز مبالغ متفاوتة من العملة التونسية و الأجنبية إضافة إلى وثائق بنكية و بريدية خاصة بالتحويلات المالية مشيرا إلى أنه وبالتحري مع المقبوض عليهما اعترفا بانتفاع اكثر من خمسة عشر ارهابي بتمويلات مادية صادرة عن عائلاتهم بتونس.وأكّد الجبالي أنّ المقبوض عليهما مثلا أمام القضاء وأنّ حاكم التحقيق المتعهد أذن بايداع أحدهما السجن والابقاء على مساعدته بحالة سراح فيما أصدرت الوحدة المتعهدة 16 برقية تفتيش في المتورطين في هذا النشاط الإرهابي.