لقاءات بيت الحكمة: ضمان العدالة الجبائية وتحسين القدرة الشرائية للمواطن ابرز محاور اللقاء الرابع

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تمحور لقاء بيت الحكمة الرابع، المنتظم، الاثنين، بقرطاج من الضاحية الشمالية للعاصمة، حول كيفية ضمان العدالة الجبائية في تونس وتخفيف العبء الضريبي، قدر الإمكان، عن الفئات الضعيفة والمتوسطة وكيفية تحسين القدرة الشرائية للمواطن، وفق ما أفاد به رئيس لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة في تونس، إلياس الجريبي، في تصريح إعلامي عقب اللقاء.واعتبر الجريبي، أن المؤسسات الناشئة تعد مستقبل تونس، من خلال مساهمتها في الدفع بالاقتصاد الوطني خاصّة في ظلّ تداعيات أزمة جائحة كوفيد-19، لافتا إلى أنّ علامة المؤسّسة الناشئة قد وضعت في هذا الإطار برنامجا متكاملا لمساعدة المؤسّسات الناشئة على تجاوز هذه الأزمة.وأضاف في هذا الصدد، أنّه تمّ منح حوالي 500 علامة مؤسّسة ناشئة، أكثر من 200 منها طالبوا بمنحهم مساعدات، وأكثر من 150 منها تحصلوا على مساعدات بقيمة 5ر1 مليون دينار، معتبرا أن هذه القيمة المالية تعد ضئيلة وغير كافية. وأفاد أنّه سيتم العمل خلال الفترة القادمة من أجل إيجاد حلول استعجالية وناجعة لتجاوز الظرف الاقتصادي الحالي الصعب.يذكر أنّ أولى "لقاءات بيت الحكمة" قد عقدت يوم 17 مارس 2021 بقرطاج. وتنظم هذه القاءات بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين إثر إجراء سلسلة من النقاشات صلب فرق فنيّة تتعلّق بالمحاور الكبرى لإعداد مشروع الإنقاذ الاقتصادي وعرضه لاحقا على الجهات المانحة.