انطلاق مشروع "دعم تنفيذ عملية نموذجية للشراءات العمومية المستدامة في قطاع البناء " في تونس

أعلن مركز تونس الدّولي لتكنولوجيا البيئة عن انطلاق مشروع " دعم تنفيذ عملية نموذجية للشّراءات العمومية المستدامة في قطاع البناء" في تونس، في إطار برنامج الدعم عبر الخبرات للمفوضية الأوروبية.وسيتولى المركز، وفق بلاغ أصدره، الاثنين، تنفيذ أنشطة المشروع، بدعم من مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين، عبر إرساء برنامج مساندة فنية للمشترين العموميين في قطاع البناء كتجربة نموذجية.وسيتم تحديد أدوات الشراءات المستدامة، التي تسمح بالتحكم الأفضل في الاستهلاك والإنتاج وتسهم في إدماج مقتضيات التنمية المستدامة في الطلبات العامة، وهو ما يتماشى مع مضمون الهدف رقم 12 من أهداف التنمية المستدامة الرامي إلى ضمان " إرساء أنمطة استهلاكية وإنتاج مستدامة "، وفق المصدر ذاته.وأوضح المركز أنه سيقع في ختام المشروع إعداد دليل لفائدة المشترين العموميين لإدراج بنود الاستدامة في الطلبات العامة واحداث شبكة للتبادل والتواصل في هذا المجال.يشار اللا أن هذا المشروع يندرج في اطار تفعيل مقترحات مخطط العمل الوطني للشراءات العمومية المستدامة من بينها تنفيذ برامج إحاطة ومساندة للمشترين العموميين.