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بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة للرجال - الترجي الرياضي التونسي الى النهائي

Publié le Dimanche 25 Avril 2021 - 18:19 قراءة: 0 د, 15 ث
وات - تاهل الترجي الرياضي التونسي الى الدور النهائي لبطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة للرجال بعد فوزه اليوم بتونس على الاولمبي القليبي 3 - صفر -(13/25-21/25-20/25) في نصف نهائي البطولة

وسيلاقي الترجي الرياضي في الدور النهائي للبطولة يوم الثلاثاء الزمالك المصري الذي ترشح بدوره الى النهائي على حساب السويحلي الليبي 3-صفر

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