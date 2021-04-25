بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة للرجال - الزمالك المصري الى النهائي

وات - تاهل نادي الزمالك المصري الى الدور النهائي لبطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة للرجال بعد فوزه اليوم بقاعة الزواوي بتونس على السويحلي الليبي بنتيجة 3-صفر ( 25-23 و25-18 و25-19)
وسيلاقي الزمالك المصري في الدور النهائي للبطولة يوم الثلاثاء المتاهل من بين الفريقين التونسيين الترجي الرياضي التونسي والاولمبي القليبي اللذين يتباريان حاليا في نصف النهائي الثاني للبطولة.
وسيلاقي الزمالك المصري في الدور النهائي للبطولة يوم الثلاثاء المتاهل من بين الفريقين التونسيين الترجي الرياضي التونسي والاولمبي القليبي اللذين يتباريان حاليا في نصف النهائي الثاني للبطولة.
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