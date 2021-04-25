بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة للرجال - الزمالك المصري الى النهائي

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تاهل نادي الزمالك المصري الى الدور النهائي لبطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة للرجال بعد فوزه اليوم بقاعة الزواوي بتونس على السويحلي الليبي بنتيجة 3-صفر ( 25-23 و25-18 و25-19)وسيلاقي الزمالك المصري في الدور النهائي للبطولة يوم الثلاثاء المتاهل من بين الفريقين التونسيين الترجي الرياضي التونسي والاولمبي القليبي اللذين يتباريان حاليا في نصف النهائي الثاني للبطولة.