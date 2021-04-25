وكالة النهوض بالاستثمارات تطلق مشروعا للتسريع في التصرف بالمستغلات الفلاحية في  باجة.

اطلقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية مشروعا للتسريع في التصرف في المستغلات الفلاحية في قطاعي حليب الأغنام وزيت الزيتون بولاية باجة (الشمال الغربي) وذلك من أجل دعم الفلاحين الشبان.ويتوجه هذا المشروع الذي تم إطلاقه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمعهد الوطني للبحوث الزراعية في تونس لاصحاب المشاريع الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عامًا بولاية باجة والراغبين في اقامة مشاريع فلاحية في قطاعي حليب الأغنام و زيت الزيتون، وفق ماكدته وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.واشارت الوكالة الى انه سيتم التركيز بشكل خاص على مشاريع" الاستثمار المسؤول" التي تهدف الي المساهمة في التنمية المحلية في الجهة والتأثير الايجابي في مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئة.ويهدف برنامج الدعم الى تعزيز القدرة التنافسية لأصحاب المشاريع الفلاحية وريادة الاعمال لدى الفلاحين الشبان من اجل اكتساح الأسواق المحلية والدولية وتطوير الاستثمارات الخاصة بقطاعات الأغذية الفلاحية التي تتوفر على إمكانيات هامة لخلق فرص عمل وللاستثمار.و بالنسبة لوكالة النهوض بالاسثمارات الفلاحية فان قطاعات الفلاحة والأغذية الفلاحية في تونس تمثل محركًا للنمو والتنمية.كما توفر عديد القطاعات الفلاحية على غرار قطاعي زيت الزيتون وحليب الأغنام في مناطق الشمال الغربي فرصا استثمارية هامة للتقليص من نسب البطالة وتعزيز التنمية الإقليمية.وتعد معدلات البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 35 سنة مرتفعة للغاية حيث تبلغ حوالي 35٪ في المناطق الداخلية لا سيما في منطقة باجة وهو ما يدفع عددًا كبيرًا منهم إلى النزوح و الهجرة التي غالبًا ما تعرض حياتهم للخطر.