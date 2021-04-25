جلسة عامة بالبرلمان غدا للحوار مع عمادة المهندسين

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قرر مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة للحوار مع عمادة المهندسين غذا الاثنين للتداول حول وضعية المهندسين التونسيين والتحركات الاحتجاجية الأخيرة ،وفق بلاغ أصدره البرلمان.واضاف مجلس نواب الشعب أن الجلسة ستنعقد وفق تدابير ضمان إستمرارية عمل مجلس نواب الشعب والتي أقرّتها الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 15 أفريل 2021من جهتها افادت عمادة المهندسين في بيان نشرته على صفحتها بالفايسبوك بأنه سيتم خلال الجلسة العامّة التطرق الي موضوع سحب إتفاق الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشاَت العمومية.يذكر أن عمادة المهندسين التونسيين نفذت اضرابا مفتوحا يوم 5 أفريل الماضي وخاضت تحركات احتجاجية عديدة.وحمل عميد المهندسين الحكومة مسؤولية قررات الاعتصامات والاحتجاجات في صفوف المهندسين بسبب تراجعها عن ما تمّ الاتفاق عليه بخصوص تنزيل اتفاق الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية، معتبرا ان عدم الاستجابة لما جاء في هذه الاتفاقية "اهانة" صريحة لكل المهندسين.وذكر بأنّ المنحة الخصوصية التي تحصل عليها مهندسو الوظيفة العمومية سنة 2017 والتي تراوحت ما بين (450 و750 دينارا) لم تشمل مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية الذين لا يقلون أهمية عن مهندسي القطاع العام ويعانون بدورهم من أوضاع صعبة وهشة" حسب تعبيره.